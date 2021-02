Ultima conversație dintre Mihai Constantinescu și fosta lui soție, cu câteva ore înainte să moară! Dezvăluiri emoționante

In articol:

Mihai și Mihaela Constantinescu au trăit o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi au divorțat în anul 2003, după ce fosta parteneră a artistului l-ar fi surprins cu o altă femeie. În ciuda tuturor dificultăților, cei doi au rămas merue în relații bune și au ținut legătura.

Chiar și pe patul de spital, înainte să se stingă din viață, Mihai Constantinescu a vrut să vorbească cu prima lui soție. Fosta soție a cântărețului a făcut declarații emoționante pentru Impact.ro , despre relația lor.

„Am pierdut cel mai important bărbat din viața mea, după tatăl meu. A plecat o energie care nu poate fi înlocuită cu nimeni și cu nimic. Am trăit împreună cea mai frumoasă perioadă a vieții noastre, tinerețea. Ne-am iubit enorm”, a declarat fosta soție.

Fosta soție a lui Mihai Constantinescu, dezvăluiri emoționante despre ultima lor discuție

Mihai Constantinescu s-a stins din viață în toamna anului 2019. La un an și jumătate de la moartea celebrului cântăreț, Mihaela, prima lui soție, a mărturisit că în ziua cu pricina au vorbit de mai multe ori

la telefon. Ea a dezvăluit pentru sursa citată că fostul ei soț a simțit că starea sa de sănătate este din ce în ce mai gravă, însă nu se aștepta să moară. Deși se afla înt-ro stare precară, Mihaela Constantinescu a continuat să se roage pentru cel mai important bărbat din viața ei și spera la o minune.

„Am vorbit de mai multe ori în acea zi. La ultimul telefon, mi-a spus că dacă lucrurile legate de sănătatea lui nu se ameliorează, el va pleca. Am simțit atunci că se va întâmpla ceva grav, dar nu m-am gândit nici măcar o secundă la moarte. Am continuat să mă rog, așa cum am făcut tot timpul, sperând într-un miracol”, a adăugat Mihaela Constantinescu.