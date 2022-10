Ultima dorință a lui Ion Dolănescu. Ce l-a rugat pe fiul lui, Dragoș, înainte să se stingă din viață: "Tata mereu mi-a spus"

In articol:

Ion Dolănescu s-a stins pe 19 martie 2009, dar înainte de a pleca din această lume a avut o dorință specială. Dragoș, fiul său, a povestit ce l-a rugat artistul să facă! I-a spus să nu uite asta niciodată!

Ion Dolănescu, o ultimă dorință pentru fiul lui, Dragoș

Au trecut 13 ani de când Ion Dolănescu a părăsit această lume. A lăsat în urma lui o durere nemărginită, o mulțime de cântece, dar și câteva dorințe. Una dintre ele a fost dezvăluită recent chiar de către fiul său cel mic. Dragoș a mărturisit că tatăl lui l-a rugat să nu uite niciodată limba română, indiferent de locul în care se va afla: "Eu am învățat limba română după ce am venit singur în România. Eram adolescent. M-am înscris la Liceul Cervantes. Mai târziu am început să vorbesc bine limba română. Tata mereu mi-a spus să nu uit limba română și să vorbesc și cu sora mea, Carla, care acum este medic în Spania. Carla a studiat în România și a locuit în strada Caimatei. Tata o iubea foarte mult.", a declarat Dragoș Dolănescu, pentru viva.ro.

Ion Dolănescu, alături de cei doi fii ai săi [Sursa foto: Facebook]

Dragoș Dolănescu: "Tata a fost un geniu"

Dragoș Dolănescu a vorbit în nenumărate rânduri despre relația specială pe care a avut-o cu tatăl lui. Într-un interviu recent, pentru ego.ro, fiul lui Ion Dolănescu a dezvăluit că se simte mândru atunci când vede că, deși au trecut atâția ani, amintirea artistului este încă vie în sufletele celor care l-au iubit și i-au apreciat muzica: "Pentru mine este o mare mândrie să știu că alți soliști îi interpretează piesele și că sunt difuzate, că nu sunt date uitării. Tata a fost un geniu.

Când a plecat de acasă, din Perșinari, spre București, avea doar un caiet cu 117 cântece compuse de el, asta era toată averea lui. Primele trei zile le-a dormit în Parcul Cișmigiu, pe o bancă.", a spus Dragoș Dolănescu, pentru sursa menționată.

Ion Dolănescu [Sursa foto: Captură TV]