Ultima dorință a lui Kris Jenner le-a șocat pe fiicele ei! Ce își dorește vedeta să se întâmple cu trupul ei după moarte?

Celebra mamă manager din Statele Unite ale Americii a suferit de curând o operație la șold. Kim Khardashian a fost cea care a fost alături de mama sa în acele momente. Vedeta americană a dezvăluit a avut emoții pentru mama sa chiar dacă știa că este pe mâini bune.

Cu toate că toată această intervenție a decurs exact așa cum trebuia, Kris Jenner a vrut să redeschidă un subiect pe care l-a mai discutat cu fiicele sale. Aceasta a vorbit cu două dintre cele cinci fiice ale sale, Kylie Jenner și Kim Kardashian despre ce anume își dorește ea să se facă cu trupul său neînsuflețit atunci când va veni momentul. Vedeta vrea ca trupul său să fie ars, iar apoi cenușa sa să fie transformată în cinci coliere, câte unul pentru fiecare fiică.

Ce a făcut-o pe Kris Jenner să facă această decizie

Vestea a venit în urma ultimului episod din cadrul reality show-ului The Kardashians, show ce are la bază viața lui Kris Jenner cât și a fetelor sale. În acest episod apare și momentul în care Kris este supusă operației la șold. Singura dintre surori care nu a fost de acord cu dorința mamei sale este celebra Kylie Jenner carae susține că toți memmbrii familiei ar trebuie să fie înmormântați după procedura clasică.

Altă fiică a lui Kris, Khloe Kardashian , a menționat faptul că ea consideră ciudată dorința mamei sale ca fiecare să poarte câte un colier din cenușa ei.

Cine este Kris Jenner

Kris Jenner este o personalitate americană de televiziune, manager de divertisment, producător, femeie de afaceri și autoare. Aceasta s-a căsătorit cu fostul avocat american Robert Kardashian în 1978 și au avut patru copii înainte de a divorța în 1991, Kourtney, Kim, Khloé și Robert Jr. Imediat după divorț Kris s-a căsătorit cu omul de televiziune Bruce Jenner. Cuplul a avut două fiice, Kendall și Kylie. În 2007, a fost difuzat Keeping Up with the Kardashians, dând naștere mai multor spin-off și făcând familia multimilionară.