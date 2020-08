Ella, dezamăgită total de Jador în finala Puterea dragostei!

Ella, dezamăgită total de Jador în finala Puterea dragostei! Dragostea dintre Ella de la Puterea dragostei și Jador a fost mereu una cu năbădăi. Niciodată nu erai sigur dacă era vorba despre o iubire sau, pur și simplu, ură! Protagoniștii treceau de la o stare la alta, la intervale scurte de timp, iar declarațiile date de fiecare în parte erau mai mereu de neînțeles pentru cei care au urmărit show-ul amoros de la Istanbul.

Timp de aproape un an, Ella și Jador au jonglat cu sentimentele, până într-o zi, când s-a pus piciorul în prag. La finele lunii martie, frumoasa brunetă a ales să plece la Istanbul, în casa Puterea dragostei, și să nu mai rămână într-o relație, care ei I se părea una toxică. Cântărețul însă a luat totul ca pe un afront și, câteva săptămâni mai târziu, a ținut să o atace, chiar în emisiune, printr-o intervenție pe video call.

Ella, dezamăgită total de Jador în finala Puterea dragostei! Jador a făcut o serie de acuzații la adresa Ellei în urmă cu ceva vreme , prin aducerea în discuție a deciziei de a se despărți după perioada în care au stat împreună la București. ”Dacă simțeam ceva mai mult, probabil eram împreună acum. N-a fost să fie. Dacă te credeam atât sinceră cu mine, jur că erai cu mine. Nu te-am simțit nici măcar atât”, i-a aruncat în față cântărețul, apoi,după ce a mai spus o serie de grozăvii despre Ella,a vrut să îi dea și lovitura de grație prin acuze în fața colegilor. ”Știți de ce am făcut treaba asta? Din frustrare că a plecat, jur. Bă, dar n-o mai vreau. O femeie care pleacă de lângă mine n-o mai vreau în viața mea niciodată”, a comentat atunci Jador.

Ella, dezamăgită total de Jador în finala Puterea dragostei! Atitudinea rece dintre ei s-a menținut și până în ultimul act al competiției, atunnci când, în mod cu totul surprinzător, Jador nu a dorit să își exprime public dorința de a fi alături de Ella, dimpotrivă, a menționat că nu vrea să mai vorbească pe marginea acestui subiect și a anunțat că îi dă votul său lui Livian. Lucru care a deranjat-o pe fosta concurentă, care, imediat după finală, a spus tot ce avea pe suflet. ”Eu mereu l-am susținut pe el în toate momentele importante din viața lui. Dacă el a decis că așa este mai bine, probabil, nu știu... Oricum, omul este foarte frustrat și, de multe ori, zice totul din frustrare, dar și cu susținerea lui și fără susținerea lui, am ajuns până unde am ajuns. Au fost alți oameni importanți care m-au susținut și a fost îndeajuns ”, a declarat Ella de la Puterea dragostei, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ella, dezamăgită total de Jador în finala Puterea dragostei! Mai mult, Ella a fost abătută și pentru faptul că nu a reușit să fie învingătoare în ultimul act al show-ului. ”Îmi pare rău că nu am câștigat marele trofeu, consider că îl meritam într-o oarecare măsură, fiindcă am trecut prin foarte multe! Mă vedeam cum făceam story în fiecare dimineață, cum îmi beam cafeaua cu trofeul lângă mine. Asta e...până la urmă, eu nu am câștigat premiul, dar am câștigat puterea iubirii acolo, în Turcia, și asta este cel mai important pentru mine”, a spus resemnată bruneta pentru WOWbiz.ro.