Ultima oră! Ștefan Stan, de urgență la spital cu fetița nou născută! Momente de panică pentru artist! Avem detalii în exclusivitate

Ștefan Stan și Simona sunt extrem de fericiți, după ce a apărut pe lume primul lor copil. Soția cântărețului a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă. Însă, la doar câteva săptămâni după ce au ajuns acasă, micuța a trebuie să fie dusă la spital.

Ștefan Stan, de urgență la spital cu fetița nou născută

La momentul actual, Simona se află la spital cu fetița.

În exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Ștefan Stan a declarat faptul că în aceste momente fetița lui a fost internată de urgență. Micuța este împreună cu Simona, soția cântărețului, și se pare că este la perfuzii. De asemenea, artistul mai adăuga faptul că urmează să afle abia mâine rezultatul analizelor de sânge.

În urmă cu scurt timp, Ștefan a plecat de spital și așteaptă cu nerăbdare noi vești despre starea de sănătate a fetiței sale.

Ștefan Stan, tată de fetiță

În urmă cu doar o lună de zile, Ștefan Stan și Simona au devenit părinți pentru prima dată. Soția artistului a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă. La momentul respectiv, cântărețul declara că nu poate exprima în cuvinte cât de fericit este. Ba chiar mai mult, acesta era extrem de nerăbdător ca cele două minuni din viața lui să ajungă acasă.

Ștefan Stan și Simona

„Nu pot să exprim cum mă simt, e un dar divin. O așteptăm din clipă în clipă pe scumpa noastră.

Simona e însărcinată în 38 de săptămâni, iar micuța are deja, potrivit ecografului, 3,600 kg. Ne-am mutat anul acesta la casă, deși a fost destul de greu. Nu știam la ce eforturi financiare ne băgăm în plină criză, eu nu am avut concerte așa cum aveam înainte, ca de altfel toți artiștii, ne-a fost foarte greu. Însă, am fost preocupați să ne amenajăm cuibul și să o așteptăm pe prințesa noastră cum se cuvine. Tocmai ce am montat bucătăria și camera ei”, a declarat Ștefan Stan.