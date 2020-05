In articol:

Toate cele 10 persoane care au decedat s-au plans de dureri groaznice.

Prima victima a fost o femeie. Pe 15 aprilie, Varvara Onofrei a vorbit la telefon cu fiicele sale si s-a plans ca are dureri mari de burta. Una dintre fiice a mers acasa la ea cateva ore mai tarziu si a gasit-o moarta in pat. In casa femeii erau trei pet-uri de spirt: doua goale, unul pe jumatate plin.

Ana Lulea a fost gasita si ea moarta in casa. In casa ei erau doua recipiente de spirt goale. Unul dintre barbatii care au descoperit-o s-a dus repede acasa la un alt localnic din Bratesti, despre care stia ca e bautor de spirt. L-a gasit inconstient. A sunat la Salvare, dar paramedicii au considerat ca e beat, asa ca nu l-au luat la spital. A doua zi, Grigore Ermalai a fost gasit mort in pat. In casa lui erau cinci sticle de alcool medicinal.

Citeste si: Românii care au consumat „spirtul-otravă”, mărturii cutremurătoare: „E băutura săracului”

Citeste si: Informații-bombă despre tatăl lui Hamude, cercetat pentru ucidere din culpă! Bărbatul ar fi fost angajat de guvernul iordanian, ”al doilea om ca importanță după ministru”

Strigatul disperat al unui barbat care a murit dupa ce a baut spirt: "Nu mai vad! Ma doare in interior!"

Alexa Teofan, tot din Bratesti, se plangea unei rude, pe 23 aprilie, ca si-a pierdut vederea.

"Nu mai vad! Nu va vad, dar vad camera. Ma doare in interior", a spus Teofan. Batranul a refuzat sa fie transportat la spital, iar cateva ore mai tarziu a decedat, anunta ziaruldeiasi.ro.

"Pe 17 aprilie, după miezul nopţii, Ionela Savei, din satul Poiana, comuna Deleni, a murit într-o ambulanţă, la finalul a două zile de suferinţă. În acel interval a durut-o capul teribil şi nu a mai văzut, tot din cauza spirtului contrafăcut. Un alt deces a fost înregistrat pe 22 aprilie, la Hărmăneşti. În acea seară, Neculai Loghin a sunat la 112 şi a cerut ajutor pentru fratele său, Dumitru, care se simţea foarte rău. El a fost găsit mort de echipajul medical ce a ajuns la casa sa. Victima băuse aproximativ 100-150 de ml de spirt. În aceeaşi zi, Costel Cotonogu, din Lunca Cetăţuii, comuna Ciurea, a început şi el să acuze dureri atroce în zona pieptului şi a stomacului. Ieşeanul a fost găsit viu de echipajul medi cal chemat la casa sa, însă, a doua zi, a murit la Spitalul „Sfântul Spiridon“.

Cotonogu băuse o gură de spirt, 30 de ml. Lichidul avea însă o concentranţie de metanol de 451,21 g/l, potrivit analizelor de specialitate. În satul Andrieşeni, şi Adriana Cuzub era cunoscută de săteni ca fiind consumatoare de spirt. Ea a fost găsită moartă în curte, de Florin Cojocaru. Cumpărase spirtul de la magazinul I.F. Neamţu Gheorghe, din sat, care la rândul său îl cumpărase de la Iaşi. O altă victimă a fost Elena Savu, din comuna Sineşti, care a murit lângă concubinul ei, Valică Totoi, după ce a băut, de asemenea, din spirtul otrăvitor", scrie ziaruldeiasi.ro.