Ultimele detalii despre starea de sănătate a Danei Roba, la aproape 3 luni de la evenimentul care i-a schimbat viața! Ce se întâmplă acum cu tânăra: „Sunt sub 2 tratamente”

Dana Roba a trecut prin momente greu de imaginat după ce soțul ei a bătut-o cu bestialitate. Bruneta a petrecut câteva săptămâni internată în spital, iar acum face tot posibilul să revină la viața ei din trecut.

Dana Roba încă este sub tratament

Aceasta s-a întors la serviciu, are grijă de fetele ei și chiar și-a făcut și un nou iubit, alături de care are planuri mari. Chiar dacă se simte din ce în ce mai bine, Dana însă este încă sub supraveghere medicală.

Viața Danei Roba s-a schimbat în urmă cu aproape trei luni, atunci când cel care trebuia să o ocrotească a lovit-o cu bestialitate până a ajuns în comă. După ce a petrecut câteva săptămâni în spital, aceasta s-a întors acasă la fetițele ei și la jobul de care i-a fost extrem de dor. Chiar dacă lucrează din greu de dimineața până seara pentru a reuși să își strângă bani pentru operațiile de care mai are nevoie, Dana încă urmează un tratament primit de la medici. Un alt lucru care o ajută foarte mult în recuperare este că lucrează și își folosește mâinile și asta reprezintă în sine o terapie.

„ Sunt sub 2 tratamente, la terapie la mâini am făcut o pauză pentru că medicul mi-a spus că dacă lucrez și dacă lucrez foarte multe acest lucru reprezintă o terapie. Rezultatele mele sunt miraculoase.”, a declarat Dana Roba pentru Antena Stars.

Visul ciudat pe care l-a avut Dana Roba

Dana Roba a povestit recent că a avut parte de un vis destul de neașteptat.

Aceasta a mărturisit că în acel vis s-a văzut cu fruntea dreapta și a început să plângă. Chiar dacă bruneta își dorește mult să facă operația de reconstituire a frunții este destul de speriată că va trece printr-o nouă intervenție.

„ Eu eram la București venisem pentru o emisiune, și dimineața înainte să mă trezesc am avut un vis în care că mă uitam într-o oglindă și plângeam că îmi era fruntea dreaptă, știam că m-am operat și de asta plângeam. Da, mă așteptam pe bani mulți la treaba asta (nr. operația pentru îndreptarea frunții), dar psihic îmi e greu să mă gândesc că o să trec, din nou, printr-o operație, prin dureri. Am nevoie și de operare la nas. Muncesc în fiecare și am făcut bănuiți, oameni degeaba mă judecă.", a mai spus make-up artistul vedetelor.