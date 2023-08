Ultimele detalii din cazul Simonei Halep! Românca a mărturisit momentele prin care a trăit: „Aşteptarea a fost un calvar”

In articol:

Simona Halep a primit o suspendare temporară în data de 7 octombrie 2022 pentru o cantitate minusculă de Roxadustat găsită în proba de urină recoltată în timpul ediției 2022 a US Open.

Într-un interviu acordat recent, tenismena constănțeancă a vorbit despre calvarul prin care a trăit și șocul pe care l-a avut la aflarea noii amânări. Simona Halep va pierde și ediția din acest an a turneului US Open. Sportiva deține două titluri de Grand Slam la activ, unul la Roland Garros iar celălalt la Wimbledon, urmând să împlinească vârsta de 32 de ani pe 27 septembrie.

Românca a mărturisit momentele prin care a trăit: „Aşteptarea a fost un calvar”

Simona dă dovadă de multă răbdare și speră până în ultima clipă că verdictul va fi unul favorabil pentru ea și își va putea face revenirea pe terenul de tenis. Într-un interviu acordat recent, fostul lider mondial al clasamentului WTA a vorbit și despre speranțele pe care și le alimentează în fiecare zi.

În interviul acordat, românca a afișat un chip optimist și a vorbit plină de încredere despre situația în care se află.

„Am refuzat de fiecare dată să cred că se va mai amâna încă o dată pentru că îmi doream foarte mult să fiu judecată. Indiferent de rezultat, mereu am spus că vreau să fiu audiată şi să vedem ce se întâmplă.

Aşteptarea a fost un calvar, pentru că în viaţă incertitudinea şi faptul că nu ai nicio putere îţi creează mari dificultăţi, e greu să trăieşti în stilul acesta.

A fost o perioadă în care am avut foarte multe speranţe de la o amânare la alta. M-am antrenat intens, mi-am dorit să fiu pe teren, am început să privesc tenisul altfel şi am apreciat fiecare zi petrecută la antrenament.

Dar, de fiecare dată când se amâna audierea, parcă primeam o lovitură puternică şi mă descurajam din nou. Au fost foarte multe suişuri şi coborâşuri, dar pot să spun că am gestionat destul de bine şi nu mi-am pierdut plăcerea de a juca tenis” , a explicat Simona Halep.