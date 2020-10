Gina Pistol și Smiley

Aflată în vacanță împreună cu Ștefania, Speak și Smiley, Gina Pistol a dezvăluit că se confruntă cu o problemă delicată în timpul sarcinii: retenția de apă. Acest fenomen este des întâlnit la gravide și, după ce aduc pe lume bebelușul, situația neplăcută va înceta, iar fluidele în exces vor dispărea. Prezentatoarea a cerut sfaturi tuturor femeilor care au copii, dar și viitoarelor mămici.

In articol:

Extrem de iubită de milioane de oamanei, frumoasa Gina Pistol are o relație extrem de deschisă și sinceră cu urmăritorii ei. Blondina, aflată acum într-o vacanță alături de Smiley, Speak și Ștefania, a vorbit despre retenția de apă, mica „problemă” careia încearcă să-i dea de cap.

Astfel, prezentatoarea a urcat pe Instagram Stories un videoclip în care li se adresa mămicilor care o urmăresc. Vedeta le-a întrebat pe mămici cum au gestionat problema retenției de apă: “Voiam să vă spun că mă confrunt cu retenția de apă… deși, eu nu fac excese de niciun fel. Și, uneori, am impresia că sunt Gina de două ori. Vă întreb pe voi, cele care ați fost însărcinate, și pe cele care vă pregătiți să deveniți mame, cum procedați? Cum gestionați asta?”. Gina a explicat și faptul că nu este adepta suplimentelor alimentare.

Adevărul despre retenția de apă. Ce poți face cu privire la această condiție

Termenul medical folosit pentru retentia de apa (retinerea apei in organism) este edem. Aceasta conditie apare atunci cand are loc retinerea patologica de lichid in tesuturile organismului, in special in tesutul conjunctiv. In mod normal, lichidul din tesuturi este drenat de sistemul limfatic care actioneaza ca un filtru (preia si inlatura toxinele, reziduurile si deseurile celulare, apa, grasimile, bacteriile, etc.) si apoi limfa este deversata in fluxul sangvin.

Citeste si: Coșmar la metrou. Bătaie între huligani și jandarmi. Călătorii au fugit disperați. VIDEO - evz.ro

Daca te trezesti cu mainile umflate, te strang pantaloni care iti venau pana de curand, e foarte posibil sa nu fie vorba de grasime, ci de balonare si / sau un surplus de apa acumulat in tesuturile tale.

Ca sa scapi rapid de retentia de apa si balonare, incearca pentru numai 4 zile sa inlocuiesti unele alimente din dieta ta normala cu urmatoarele alimente sugerate de la expertii Prevention.com.

1. Renunta la sare

Inlocuieste condimentele cu multa sare (vegeta, concentrate de supe, sosurile de salate gata preparate) si la alimentele prelucrate (mezeluri orice alta branza inafara de branza de vaci, etc.) si adauga aroma mancarurilor cu legume, menta, rozmarin, etc. si cat mai putina sare adaugata de tine, ca sa poti controla cantitatea.

De ce? Cand consumi mai multa sare, retentia de apa in organism este mai pronuntata, ceea ce duce la maini, picioare si fata umflate, te vei simti mai greoaie si vei cantari mai mult din cauza apei retinute in tesuturi.

2. Renunta la bule

Cand ti-e sete, o bautura carbogazoasa rece te unge pe suflet, insa va trebui sa renunti la acidul din bauturi daca vrei sa scapi de burtica. Inlocuieste sucurile acidulate (chiar si pe cele fara zahar) cu apa plata.

De ce? Toate acele bule ajung la tine in burta, facand-o sa se umfle.

3. Renunta la carbohidrati

Foloseste doar o felie de paine (integrala sau de secara sau graham) ca sa-ti faci sandvisul pentru pranz, insa pune pe ea mai multe alimente bogate in proteine ca de obciei: sunca de curcan sau de pui, branza cat mai putin sarata si degresata. Inlocuieste covrigeii sau sticksurile pe care le rontai dupa-amiaza cu seminte de floarea soarelui sau alune. La cina, daca chiar nu poti fara amidon, foloseste orez brun. Evita covrigii, pastele si cerealele, toate bogate in carbohidrati, pentru ca vor contribui la retentia de apa in organism.