Iulia Steriu a ajuns la spital în Sinaia, pe 3 aprilie, cu dureri de cap, febră și insuficientă respiratorie. Având în vedere aceste simptome, pacienta a devenit suspect COVID-19 și a fost introdusă la izolator. Nu se știe dacă în această perioadă i s-a făcut și vreo altă analiză sau tratament. Două zile mai târziu, a venit rezultatul testului, negativ și atunci a fost transferată la Spitalul Județean din Ploiești, unde a decedat duminică, 12 aprilie.

Avocata Iulia Steriu a murit! Cauza decesului - meningoencefalită

Între timp, i se repetase testul de COVID-19 și, pentru a doua oară, ieșise negativ. În urma necropsiei, cauza decesului a fost stabilit ca fiind meningoencefalită herpetică (o boală extrem de gravă, cu o rată de mortalitate ridicată).

Deși, medicii de la Spitalul Județean susțin că în toată perioada în care a fost internată la ei, avocatei i se făcuseră toate investigațiile și a fost tratată corespunzător, o prietenă de-a Iuliei Steriu aruncă bomba.

Avocata Iulia Steriu a murit! Medic: ”O mare eroare medicală”

”Îmi este greu să scriu, dar este o tristeţe şi o mare eroare medical”, a scris pe pagina ei de socializare medical Lidia Râjnoveanu, fost director al Spitalului din Azuga, o apropiată a Iuliei Steriu, conform ziarului Adevărul.

Iulia Steriu a împlinit 50 de ani în data de 18 februarie 2020. În acea zi a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj, care acum, după moartea ei pare unul premonitoriu.

”Şi uite asa, am ajuns şi la o jumătate de veac! Mulţi nu au avut acest privilegiu! Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru că m-a iubit, pentru ce mi-a dat şi pentru ce nu mi-a dat. În toată viata mea, m-am bazat doar pe mine însămi, nu mi-am permis să cad decât atât cât să mă pot ridica, singura. Am învăţat să fiu o luptătoare şi să îmi protejez sufletul de toate rănile, am învăţat să mă apăr, am învăţat să cunosc oamenii şi să nu mă las înşelată de aparenţe, am învăţat să spun ce gândesc, chiar dacă, uneori, acest lucru mi-a făcut rău, am învăţat că nu pot fi pe placul tuturor şi nici nu vreau. Am încercat să fiu un om bun şi drept, în tot ce am facut, chiar dacă nu am reuşit, de fiecare dată şi sper să rămân aşa, câte zile mi-au mai rămas. Uneori, simt ca am trăit destul, că am obosit să mai lupt cu mine, cu viaţa. Sper doar că Dumnezeu să mă ţina sănătoasă, pentru cât voi mai fi în aceasta lume”, este mesajul avocatei Iulia Steriu în ziua în care a împlinit 50 de ani, cu doar câteva săptămâni înainte de a muri.

Avocata Iulia Steriu a murit! Mesajul avocatei lui Liviu Dragnea

Iulia Steriu era o avocată cunoscută, apreciată de colegii ei de breaslă. Iulia Steriu era prietenă cu Flavia Teodosiu, avocata lui Liviu Dragnea. după moartea acesteia, avocata Flavia Teodosiu a scris: ”Pierderea Iuliei este nu numai a unei prietene dragi, dar si a unui avocat foarte bun, onest si dedicat profesiei. Dumnezeu sa o odihneasca”, a notat tristă avocata lui Liviu Dragnea.