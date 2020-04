Orlando Teodorovici și Florin Cîțu se judecă de un an de zile.

In articol:

Orlando Teodorovici și Florin Cîțu se judecă de un an, procesul dintre ei derulându-se la Judecătoria Sectorului 2. Reclamantul este Florin Cîțu, actualul ministru de Finanțe, în timp ce pârât este Orlando Eugen Teodorovici, fostul ministru de Finanțe, cel care l-a precedat pe Cîțu. Obiectul dosarului înregistrat pe 4 aprilie 2019 este “acţiunea în constatare”, care, conform legeaz.net, „este acea acţiune în justiţie prin care reclamantul solicită instanţei doar să constate existenţa unui drept subiectiv al său faţă de pârât ori, după caz, inexistenţa unui drept subiectiv al pârâtului împotriva sa”. După mai multe termene amânate, judecătorii au dat verdictul, pe 22 ianuarie 2020, acesta fiind favorabil lui Teodorovici: “Respinge actiunea ca neintemeiata Respinge cererea reclamantului cu privire la cheltuielile de judecata ca neintemeiata Obliga reclamantul la plata catre parat a sumei de 2500 de lei cheltuieli de judecata-onorariu avocat. Cu apel in 30 de zile de la comunicare, cererea urmand a se depune la judecatoria sector 5 Bucuresti Pronuntata in sedinta publica 22 01 2020”. Cîțu a făcut apel, pe 30 martie 2020, acum câteva zile, în plină pandemie de coronavirus.

Contrele din liberalul Cîțu și PSD-istul Teodorovici, sunt de notoritate în lumea politică. În februarie 2020, cînd președintele Iohannis îl desemnase pe Cîțu ca premier, Teodorovici a postat: „Propunerea PNL ca variantă de premier în persoana lui Vasile Cîțu nu poate fi considerată nici măcar o glumă proastă, ci, mai degrabă, o insultă la adresa românilor. Cel mai penibil premier este înlocuit de cel mai penibil ministru de finanțe și cel mai penibil liberal. Cîțu și-a dovedit deja incompetența atât în domeniul privat, cât și în administrația publică și, în special, în ultimele 3 luni ca ministru de finanțe, aruncând în aer deficitul, sabotând ratingul de țară, împrumutându-se la costuri record și reușind ca în fiecare zi să aducă un nou maxim istoric al cursului leu-euro. Gândiți-vă ce dezastru ar putea să facă la Palatul Victoria! În plus, am dubii că Vasile Cîțu ar trece toate testele necesare pentru această funcție...” (vezi ce a spus Cîțu despre salariile bugetarilor)

În decembrie 2019, cei doi a avut o altă contră, relalată de cotidianul.ro. “Luni, în timp ce ministrul Finanțelor Florin Cîțu dădea declarații presei pe holurile Parlamentului, după ce moțiunea simplă împotriva sa fusese adoptată de senatori, fostul ministru Eugen Teodorovici a trecut prin spatele lui și i-a spus: „Trage o liniuță la Guvern!” Ca să fie sigur că a fost auzit, i-a mai strigat o dată lui Cîțu: „Trage o liniuță puternică, puternică”. Apoi, în timp ce se îndepărta, Teodorovici a afirmat: „Vezi că iese praful de la nas”.A trage o liniuță s-ar traduce prin a lua droguri. Anterior, în cursul zilei, ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, l-a avertizat pe predecesorul său, Eugen Teodorovici, că va face public un document guvernamental ce arată că PSD nu intenționa să majoreze pensiile în 2020. „Un mesaj clar pentru Eugen Teodorovici, pentru că în ultima perioadă a început cu acuzații care nu au niciun fundament. Dacă continuă în această direcție mă văd forțat să public un document prezentat în Guvernul României care arată foarte clar că PSD nu avea nicio intenție să aplice legea pensiilor în 2020”, a spus ministrul, luni, într-o conferință de presă. El a citit un paragraf din concluzia documentului respectiv și a spus că publicarea lui este o decizie politică ce trebuie luată în PNL. Acesta nu a precizat ce instituție a elaborat documentul. Cîțu a adăugat că încă din luna aprilie Eugen Teodorovici știa că deficitul bugetar ar putea depăși 4% din PIB, conform unor note interne din minister. Ministrul a prezentat documente care arătau că încă din ianuarie sau aprilie 2019 ministrul Teodorovici și premierul Viorica Dăncilă erau informați de specialiștii din minister că deficitul ar putea depăși 4% din PIB, în condițiile în care veniturile la buget nu puteau atinge nivelul preconizat. Cîțu a spus că notele interne vor fi prezentate Curții de Conturi”, a scris sursa citată.

Eugen Teodorovici a reacționat, într-o postare pe Facebook, la acuzațiile lui Cîțu, spunând că este șantajist și o marionetă, alimentat „cu documente, bilețele și măsuri”. „Uite cine vorbește de Al Capone! Tocmai acest Vasile Cîțu, care și-a etalat acum o nouă calitate – cea de șantajist! Îl întreb: acest curaj și l-a descoperit înainte sau după vizita la Palatul Cotroceni? Întâi m-a amenințat cu plângeri penale, apoi a aruncat cursul valutar în aer și s-a răzgândit, spunând că a fost doar o metaforă…cam neinspirată și mult prea costisitoare pentru economie, aș adăuga eu. Acum mă amenință cu o alta instituție, Curtea de Conturi. Ceea ce Vasile Cîțu nu știe, este că eu nu mă las amenințat sau șantajat de nimeni, cu atât mai puțin de o persoană manipulabilă și vulnerabilă. Eu voi continua să #insistpentruRomania, în ciuda amenințărilor lui Vasile Cîțu, pe care nu-l ajută nici discursul, nici poziția, ca să abordeze comportamentul de mafiot. Și totuși, această tentativă de șantaj și aceaste amenințări penibile nu fac decât să trădeze faptul că Vasile Cîțu este o marionetă. Întrebarea este cine trage sforile? Așa că îl somez public pe Vasile Cîțu să spună de cine este controlat? Și-l mai somez public să enumere toate întâlnirile pe care le-a avut de când a preluat mandatul de Ministru al Finanțelor Publice! Atrag atenția asupra faptului că Ministrul Finanțelor Publice este membru al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, deci Vasile Cîțu trebuie să ne spună dacă are întâlniri neoficiale cu structuri oculte care-l alimentează cu documente, bilețele și măsuri!”, a scris Teodorovici.