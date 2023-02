Ultimul scandal dintre Tzancă Uraganu și vecinul său s-a lăsat cu venirea poliției! Din cauza manelistului s-ar fi ajuns la asta: „A început să bată la ușă, să înjure”

In articol:

Tzancă Uraganu se află de ceva timp într-un conflict de zile mari cu vecinul său. Recent, scandalul dintre aceștia a atins un nou nivel iar apele nu s-au liniștit decât atunci când au venit oamenii legii.

De această dată, bărbatul îl acuză pe manelist că acesta ar fi început cearta, după care i-ar fi lovit ușa casei și ar fi înjurat-o pe soția acestuia.

Conflictul dintre manelist și vecinul său a atins cote maxime. [Sursa foto: Instagram]

Scandalul dintre Tzancă Uraganu și vecinul său a atins noi cote

Ultimul incident dintre manelist și vecinul său se petrecuse cu aproximativ jumătate de an în urmă. Iată însă că, recent, aceștia au avut un nou conflict.

Potrivit lui Sabin Herman, vecinul cântărețului, Tzancă Uraganu a venit la ușa lui nervos, când acesta se afla la muncă. Solistul s-ar fi enervat pentru că micul copil, în vârstă de 3 ani al vecinului său plângea, motiv care îl împiedica pe manelist să doarmă.

Pentru a domoli scandalul care a luat naștere luni dimineață, vecinul lui Tzancă a chemat poliția, care a întocmit un proces verbal.

„Ultimul eveniment a fost după ce ne-am întors din concediu. Noi ne-am întors duminică seara pe la ora 18:00. Luni dimineața, la scurt timp după ce am plecat la muncă, ne-am trezit că a venit un domn(...). A început să bată la ușă, să înjure și cumva i-a transmis soției să nu mai facă scandal. Soția, după ce a început ăsta să bată la ușă, normal că nu a deschis. L-a întrebat ce dorește, a început s-o înjure. Ca de obicei. Să îi spună că nu are curaj să iasă afară. Cum să iasă afară, de ce ar ieși afară la un astfel de om?

Dacă a văzut că nu are sorți de izbândă a plecat până la urmă. Ideea este că soția l-a amenințat că va chema poliția, după aceea a plecat. Lucru care s-a și întâmplat. Eu eram plecat de acasă. Toate astea s-au întâmplat undeva la 9:30 dimineața. Dacă era la 6, 7 dimineața aș fi înțeles. Bărbatul respectiv a declarat Poliției că ei s-au întors la ora 7 dimineața și voiau să se odihnească. Poliția a venit lla noi, le-am povestit ce s-a întâmplat, după a coborât la ei, i-au legitimat pe amândoi, le-au luat declarațiile. Ideea este că au venit înapoi la noi să ne spună că nu le poate face nimic, că până la urmă nu a fost nimic, dar că, într-adevăr, sunt recalcitranți. Adică și domnul și Lambada au început să se răstească puțin la ei. La nici 5 minute de la plecarea Poliției, domnul respectiv a venit din nou la ușă să bată și am chemat înapoi Poliția și atunci a făcut proces verbal”, a declarat Sabin Herman, vecinul lui Tzancă Uraganu, pentru un post de televiziune.

Tzancă Uraganu [Sursa foto: Instagram]

Tzancă Uraganu, apariție controversată. Artistul s-a filmat cu un accesoriu care a atras atenția tuturor