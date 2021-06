Ultimul sezon din Serialul Vlad. Ce se întâmplă între Eliza și Vlad în ultimul sezon. Detalii chiar de la protagoniști

Ce se întâmplă între Eliza și Vlad în ultimul sezon din Vlad [Sursa foto: Captură YouTube] 17:05, iun 30, 2021 Autor: Ioana Stan

Ultimul sezon din Serialul Vlad.

Ultimul sezon din Serialul Vlad. Ce se știe până acum despre desfășurarea întâmplărilor

Fimlările la serialul Vlad sunt în toi și cel mai probabil din toamnă serialul revine la tv. Olipia Melinte, actrița care o interpretează pe Eliza, a oferit informații despre povestea din serialul Vlad și cum vor evolua lucrurile.

Olimpia Melinte, Eliza din serialul Vlad, a oferit informații despre desfășurarea întâmplărilor.

"Nu-mi vine să cred că e ultimul, în primul rând, e foarte emoționant. Pentru mine e emoționant din foarte multe puncte de vedere, pentru că mă așteaptă și pe mine cineva acasă. Nu mă mai așteaptă un copil, mă așteaptă doi de data asta și mi-a fost tare greu să plec. Sunt emoționantă că e ultimul sezon și habar nu am cum se va termina, nu știu ce se va întâmpla cu Eliza, care va fi drumul ei, că am citit doar primele cinci episoade până acum, deci sunt super

curioasă.", a spus Olimpia Melinte.

Filmările sunt în toi, iar ultimul sezon din serialul Vlad este așteptat cu sufletul la gură de fani.

"Am senzația că suntem mai uniți. Am început în Pucheni și aici sunt cu familia Anuței, cu doamna Aura Călărașu, cu care împart rulota. În toți anii ăștia e prima dată când stăm atât de mult de vorbă și am aflat multe despre ea și cred că și ea despre mine.

Simțim presiunea timpului și nu am vrea să se termine.", a mai spus actrița.

Ce îi așteaptă pe fani în ultimul sezon din Serialul Vlad

Actrița care o interpretează pe Eliza spune că personajul său va plăti scump pentru ceea ce a făcut.

"Dacă totul se plătește, Eliza o să plătească tot, că din cauza ei s-au întâmplat toate. Nu știu ce o să mi se întâmple, îmi e și frică să mă gândesc, pentru că sigur se vor întâmpla lucruri nasoale rău de tot.", a spus Olimpia Melinte.

Cum se va termina Serialul Vlad

Olimpia Melinte a declarat că nu știe cum se va termina serialul, pentru că a apucat să citească și să studieze doar primele cinci episoade din ultimul sezon Vlad.

"Cred că Vlad va ieși mai bine ca mine din toată situația asta, pentru că el nu a făcut câte am făcut eu. Nu am nicio informație. Nu știu dacă rămân împreună, dar eu aș vrea să existe iertare.", a mai spus actrița.

Ce se va întâmpla cu Eliza

Eliza, în schimb, va trece prin multe. Actrița spune că a trebuit să studieze din nu personajul pe care îl interpretează, pentru că a uitat multe detalii în perioada de concediu postnatal.

"O vedem foarte des suferind, cu probleme financiare, singură, debusolată, aproape fără copil. De data asta se repune pe picioare și o vedem în forma ei inițială.

A trebuit să mă uit la episoadele de dinainte, că nu mai știam cum era Eliza. Primele zile de filmare nu ama vut nevoie să fiu dură, dar va urma și sper să-i fac față că ea e mai puternică decât mine.", a spus Olimpia Melinte.