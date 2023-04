Un adolescent de 15 ani a murit după ce s-a prăbușit brusc pe terenul de fotbal, sub privirile colegilor. Apropiații băiatului sunt îngenuncheați de durere: „Inimile noastre sunt frânte”

In articol:

Tragedie fără margini pentru o familie din Scoția! Fiul lor, Andrew, în vârstă de 15 ani, s-a stins din viață, în timpul orei de sport, la școală, atunci când juca fotbal. De precizat este că, tânărul era cunoscut cu probleme de sănătate, iar acesta suferea de insuficiență cardiacă.

Comunitatea locală este șocată și apropiaților nu le vine să creadă că o astfel de tragedie s-a întâmplat. La slujba de la biserica parohială, reverendul Michael Mair a făcut o serie de mărturisiri dureroase.

„Când a apărut vestea că Andrew s-a prăbușit și a murit în timp ce juca fotbal la școală, a existat un sentiment profund de șoc, tristețe și neîncredere că așa ceva i se poate întâmpla cuiva atât de tânăr. Am deschis ușile bisericii noastre în acea noapte pentru că am vrut să oferim un loc pentru ca oamenii să se adune, să aprindă o lumânare și să reflectăm la această tragedie teribilă. Am fost copleșiți de revărsarea durerii din partea prietenilor și familiei lui'', a spus Michael Mair.

Apropiații lui Andrew s-au unit, pentru a strânge banii necesari pentru cheltuielile de înmormântare

De asemenea, de către apropiații lui, Andrew a fost descris ca fiind un tânăr iubitor și un prieten loial: „ Prietenilor săi le-a fost extrem de loial și a urât nedreptatea. Când Andrew s-a prăbușit, tocmai terminase de jucat un meci de fotbal cu niște prieteni apropiați și este o dovadă a prieteniei lor că au refuzat să-l părăsească.(...) Este o perioadă de mare tristețe pentru toți cei care îl iubesc, în timp ce încearcă să se împace cu pierderea lui. Familia, fotbalul, prietenii și iubita lui au fost cele mai importante lucruri din viața lui Andrew. Inimile noastre sunt frânte în această zi”.

Mai mult decât atât, prietenii lui Andrew au organizat chiar și un eveniment caritabil, pentru a strânge banii necesari pentru cheltuielile de înmormântare.

De precizat este că, echipajele medicale care au fost solicitate în momentul când Andrew s-a prăbușit pe terenul de fotbal au făcut tot posibilul pentru a-i salva viața adolescentului, însă din nefericire, nu s-a mai putut face nimic pentru el, fiindu-i astfel declarat decesul.