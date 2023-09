„Un an plin de aventuri” Armin Nicoară și Claudia Puican sărbătoresc astăzi un an de la căsătorie! Gestul emoționant făcut de saxofonist pentru soția sa, în urmă cu puțin timp

In articol:

Armin Nicoară și Claudia Puican împlinesc astăzi un an de la căsătorie. Cu această ocazie specială, alături de o imagine realizată în ziua în care au ajuns în fața altarului, saxofonistul a postat în mediul online un mesaj emoționant, prin care și-a exprimat fericirea că are alături o femeie care îl susține și îl înțelege.

Relația dintre Armin Nicoară și Claudia Puican a ajuns de multe ori în atenția internauților, după ce a artistul, prin comportamentul său mult prea îndrăzneț cu privire la alte femei, a atras criticile internauților. Fără să bage în seamă toate aceste răutăți, chiar dacă soțul ei este mai „lipicios” din fire cu fiecare femeie frumoasă care îi iese în cale, artista a declarat de mai multe ori că nu se simte în niciun fel geloasă sau deranjată de aceste lucruri, fiind ferm convinsă de faptul că soțul său nu ar trece niciodată și la fapte, în adevăratul sens al cuvântului. Acum, însă, cei doi se bucură de această zi specială din viața lor, fiind recunoscători pentru tot ceea ce au trăit împreună de când sunt soț și soție.

„Toate fetele mă întreabă: «Oare nu ești geloasă când toate fetele sar pe Armin?». Eu zic: «Nu, stați liniștite, eu știu ce am acasă». Câteodată, tot le zic: «Numai atâta dați cu pietre în Armin, că doar gura e de el, fapte- mai puțin».” , a spus Claudia Puican, în urmă cu doar câteva zile.

Armin Nicoară, mesaj emoționant în mediul online

Armin Nicoară are numai cuvinte de laudă față de soția sa și se pare că este și reciproc.

Cu puțin timp în urmă, artistul a scris un mesaj emoționant în mediul online, la care o mulțime de fani, dar și alți artiști de la noi din țară au reacționat, făcându-le toate urările de bine.

„La mulți ani! Astăzi sărbătorim 1 an de când am spus «Da» alături de soția mea frumoasă. A fost un an incredibil, plin de iubire, aventuri și zile frumoase petrecute împreună.”, a fost mesajul pe care Armin Nicoară l-a postat în mediul online, alături de o fotografie cu soția sa din ziua nunții, în care țin în mână certificatul de căsătorie.

