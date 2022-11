”Un băiat” Fiica lui Liviu Vârciu vrea să fie mamă. Carmina, declarații despre copil

In articol:

Liviu Vârciu este tatăl a trei copii. Dacă doi dintre ei, cei făcuți cu Anda Călin, sunt încă mici, prima sa fiică a ajuns la vârsta maturității.

Carmina a locuit la Arad până acum, dar odată cu începerea facultății, tânăra s-a mutat la București, în apartamentul cumpărat de vedetă.

Fiica lui Vârciu se vrea mamă de băiat

Iar odată cu schimbarea orașului, fiica prezentatorului a făcut și câteva dezvăluiri ce țin de viața sa personală.

Dacă la Arad era o fire discretă, mutarea la București a făcut-o să spună public că nu mai locuia de mult timp cu mama sa, ci cu iubitul său. Totul, ca mai apoi să își asume și public relația cu misteriosul tânăr, publicând câteva imagini în online.

Iar acum, după ce și Vârciu și-a cunoscut posibilul viitor ginere, despre care are numai cuvinte de laudă, Carmina a vorbit despre copii.

Fiica artistului spune că pe viitor se vede mamă de băiat și abia așteaptă acest lucru. Subliniază, însă, că își dorește ca bebelușul să semene leit cu cei din neamul său.

”Un băiat (n.r. își dorește) Să fie exact așa, ca cel mai frumos verișor pe care îl am”, le-a spus Carmina Vârciu celor din online.

Carmina Vârciu, pe mâna esteticianului?

Și tot în fața internauților, tânăra a vorbit și despre imaginea sa. Carmina recunoaște că are un complex de foarte mulți ani, motiv pentru care recunoaște că ia în serios o posibilă intervenție estetică, dar și despre greutatea sa.

Ea spune că își mai dă timp de gândire pentru a lua cea mai bună decizie în privința intervenției pe care ar fi posibil să și-o facă la nas.

Cât despre felul în care arată, ei bine, fata actorului mărturisește că în ultima perioada a mai luat în greutate, dar asta nu o deranjează foarte tare.

Doar că, pentru a se simți și mai bine în pielea sa, are de gând să revină la greutatea ideală cât mai curând.

”Da (n.r a fost complexată), că am nasul strâmb. În adâncul meu, da (n.r. mai vrea să-și facă operație la nas), dar îmi mai dau timp ca să fiu 100% sigură și să nu regret. Nu promit nimic… De când m-am mutat, am slăbit 1,5 kg. Vreau să ajung din nou în formă. Aveam 58 de kilograme, acum am 63 și un pic. Știu, m-am îngrășat, dar, hei, asta nu e un defect pentru nimeni. Dacă vrei se poate. Nu îmi place cuvântul grasă, hai să ziceam mai plinuță. Teoretic, nu am depășit kilogramele esențiale pentru înălțimea mea, dar asta ține de mine și de cum mă simt eu cu mine”, a mai mărturisit fiica lui Liviu Vârciu.