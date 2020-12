Un băiat și-a mutilat pisica în timpul unei transmisiuni în direct: ”I-a tăiat nasul și o parte din pernuțele de la lăbuță”

Caz șocant ajuns pe internet! Un băiețel, minor, și-a mutilat pisica în timp ce făcea o transmisiune live pe Instagram. Oamenii au rămas îngroziți când au văzut că băiatul își taie animalul de companie, din simplă distracție.

Cele care au încercat să-l liniștească pe copil au fost câteva internaute, care au și transmis cazul împreună cu imaginile mai departe, pentru a putea fi sesizate autoritățile competente.

Un băiat și-a mutilat pisica în timpul unei transmisiuni în direct[Sursa foto: Facebook]

Băiatul i-a aplicat pisicii lui lucruri șocante!

Imaginile cu pisica mutilată, dar și cu băiatul care o bate și o expune la tot felul de lucruri îngrozitoare, au ajuns pe Facebook, unde au devenit virale, în speranță că cineva se va sesiza.

”Am primit acest mesaj de la o urmăritoare, îl cunoaște cineva pe individ? #PolitiaAnimalelor

Bună! Astăzi am privit niste lucruri îngrozitoare aplicate de către un băiat unei pisici în timpul unei transmisii in direct. Acest copil este pe această platformă de ceva timp însă până acum nu a dat dovadă de violență asupra oamenilor sau animalelor însă are un vocabular ce lasă de dorit...

Astăzi am intrat pe acel live in timp ce bătea pisica, o strângea de gât, o învârtea si apoi s a enervat și a zis că dacă nu miaună..înseamnă că i place așa că i a tăiat nasul și o parte din pernuțele de la una din lăbuțe.

In acel moment am vrut să i explicăm că nu e bine pe un grup in care eram eu, el si niște prietene. El a spus că a făcut asta pentru amuzament si încă asta nu e tot ce I ar putea face..

Sper că se poate face ceva în acest caz și voi trimite mai jos câteva capturi de ecran din timpul transmisiei.

Sper că nu este o problema dacă am trimis mai multe fete acest copil însă vrem să tragem un semnal de alarmă!”, este mesajul postat pe pagina de Facebook a celor de la Stop Bully România.

Conform spuselor internauților, copilul s-ar numi Herman și ar fi din Giugiu. De asemenea, se pare că minorul nu este la prima abatere de acest gen.

”Un viitor dezaxat violent și sadic !!!! Fetele care îl cunosc să anunțe urgent numele și adresa lui să se poată lua măsuri urgente că e bolnav nu e de glumit, e foarte grav !. 😒😦”/ ”Nicio umbră de empatie nu există în sufletul acestui copil capabil de asemenea lucruri. Viitorul major psihopat al României”, sunt doar câteva comentarii ale internauților.

Un băiat și-a mutilat pisica în timpul unei transmisiuni în direc[Sursa foto: Facebook]