Un băiețel a izbucnit în hohote de plâns în fața mașinii lui Bogdan de la Ploiești! Toți au fost de față la ce a urmat! Reacția manelistul a lăsat pe toată lumea cu gura căscată

Bogdan de la Ploiești este, fără doar și poate, unul dintre cei mai îndrăgiți și apreciați artiști de la noi din țară, iar acest lucru poate fi observat cu ochiul liber, căci a reușit să adune de partea sa o comunitate generoasă de fani.

De asemenea, manelistul se află în topul preferințelor românilor atunci când vine vorba de evenimente și cu toții își doresc să-i vadă prestațiile pe scenă.

Mai mult decât atât, cei ce-l iubesc se înghesuie după fiecare concert să facă poze cu artistul sau măcar să obțină un autograf de la cântăreț, acesta fiind și cazul unui băiețel, care a fost surprins în timp ce plângea în hohote, chiar lângă mașina manelistului.

De precizat este că, tot ceea ce își dorea copilul era să facă o poză cu cântărețul, iar Bogdan a dorit să-i îndeplinească dorința micuțului, pentru a-l face să se simtă mai bine.

Așa cum era de așteptat, starea băiatului s-a schimbat instant, iar Bogdan de la Ploiești a fost fericit, la rândul său, pentru că a putut să-i aducă zâmbetul pe buze micului său fan.

Bogdan de la Ploiești nu ar putea trece niciodată peste infidelitate

În urmă cu câteva luni, invitat în cadrul emisiunii ”Detectorul de minciuni”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive, Bogdan de la Ploiești a fost mai sincer ca niciodată și a făcut o serie de dezvăluiri din viața sa.

Printre acestea, tânărul artist a recunoscut că nu ar putea trece niciodată peste infidelitate în cuplu, motivându-și în același timp și părerea despre acest subiect.

"Dacă mi-ar greși și mi-ar fi infidelă, nu aș ierta-o. Peste asta nu trec nici dacă îmi dai milioane de euro. Dacă o persoană pe care o iubesc, unde am ajuns la un punct anume de încredere, de respect, de amintiri și așa mai departe, nu pot să accept asta. Dar nu mi-e frică nici de așa ceva, nu mă gândesc la treaba asta niciodată. Consider că ne putem despărți ca oamenii, putem ajunge la un comun acord că nu ne înțelegem, iar după aia e liberă să facă orice, nu am nicio pretenție, nici măcar a doua, a treia zi, pentru că este vorba de ea, nu mai este vorba de mine. În schimb, dacă cineva alege să facă treaba asta cât este cu mine, atunci...Femeia cu care merg de mână, o țin la sacou și dacă aia e jerpelită, se vede urât și sacoul, cum e batista.", a mărturisit Bogdan de la Ploiești, la Detectorul de minciuni.