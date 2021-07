Un băiețel din SUA a murit după ce tatăl l-a scăpat din brațe, când coborau o scară rulantă. Copilul avea doar doi ani

Incident pe scările rulante ale unui mall din Aurora, Colorado [Sursa foto: Captură YouTube CBS Denver] 21:49, iul 28, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Un incident teribil a avut loc în centrul comercial "Town Center" din Aurora, Colorado. Un bărbat și-a scăpat copilul în timp ce se afla pe scările rulante, iar micuțul a decedat câteva ore mai târziu.

Copilul și-ar fi pierdut echilibrul

Tragedia s-ar fi întâmplat din cauza faptului că băiețelul de doi ani s-ar fi aplecat prea mult în față și și-a pierdut echilibrul, moment în care tatăl nu a mai putut să îl țină și l-a scăpat din brațe. Copilul, care a căzut peste balustrada scărilor rulante, a fost inconștient inițial, până la sosirea echipelor de salvare.

Martorii au luat parte la clipe teribile până când minorul a fost luat de ambulanță și transportat la spital, pentru a i se acorda îngrijirile medicale necesare: "Eram într-unul din magazinele de încălțăminte și am auzit multe țipete, am auzit o doamnă țipând, apoi de nicăieri proprietarul magazinului a fugit afară. Când s-a întors, l-am auzit spunând că s-a întâmplat ceva grav și că nu poate închide magazinul, pentru că are clienți. Apoi s-a uitat la mine și mi-a spus că un copil a căzut de pe scara rulantă", a declarat Cesar Solorzano, unul dintre oamenii prezenți în mall, la momentul nefericitului eveniment, potrivit Daily Mail.

Incident pe scările rulante ale centrului comercial Town Center din Aurora, Colorado[Sursa foto: Captură YouTube CBS Denver]

Copilul a murit la spital, câteva ore mai târziu

Plimbarea pe care trebuia să o facă cu tatăl s-a sfârșit tragic pentru micuțul de doi ani, care a fost dus în stare critică la o unitate medicală. În ciuda tuturor eforturilor medicilor de a-i salva viața, nu s-a mai putut face nimic pentru băiețel, care a decedat pe patul de spital, lăsând în urmă o familie îndurerată.

Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz și urmează să fie stabilite cu exactitate împrejurările în care a avut loc tragedia, deși există o probabilitate mare ca moartea copilului să fie catalogată drept accident.