Un bărbat a încercat să o păcălească pe Simona Trașcă! Ce i-a făcut, după ce a urmărit-o până acasă: „E un psihopat”

In articol:

Simona Trașcă este una dintre cele mai cunoscute vedete ale showbiz-ului românesc. Este cunoscută de către toată lumea drept o fostă asistentă TV. Aceasta a intrat în televiziune de la o vârstă destul de fragedă și a fost de foarte multe ori subiectul multor discuții.

Citește și: Simona Trașcă a dezvăluit care este secretul unei siluete de vis. Blondina nu poate să slăbească dacă nu face acest lucru

Simona Trașcă, probleme cu un admirator

De când a apărut platforma OnlyFans, foarte multe vedete din televiziune și-au făcut cont acolo. Una dintre acestea este chiar fosta asistentă TV Simona Trașcă. Blondina a avut și probleme cu unul dintre admiratorii săi de pe acea platformă, după ce a ieșit cu bărbatul la o întâlnire la un restaurant.

Citeste si: ”Angajați-vă!” Ștefania, mesaj agresiv în mediul online, după ce nu a fost lăsată să urce într-un avion. Ce a pățit partenera lui Speak- kfetele.ro

Citeste si: La ce oră se măsoară tensiunea arterială. De ce valorile trebuie monitorizate constant?- bzi.ro

După ce ieșirea lor a luat sfârșit, blondina a plecat spre casă, iar bărbatul a urmărit-o până la locuință.

La scurt timp, fosta asistentă s-a trezit cu un buchet de flori. Cum camera de filmat de la bordul mașinii condusă de Simona nu mai mergea chiar atât de bine când dădea cu spatele, vedeta l-a rugat pe admirator care deținea un service auto să vadă care este problema. Acesta ar fi încercat să o păcălească și să îi saboteze automobilul pentru a profita de ea. Vedeta a declarat că l-a amenințat pe bărbat că va chema poliția dacă îl va mai vedea.

„L-am făcut de boala copiilor, i-am scris o grămadă de mesaje, l-am făcut de toate felurile, n-a zis nimic, știa ce-a făcut. Mi-a oferit trei buchete de flori.... Eu i-am zis și aseară că dacă îl prind pe oriunde, că sunt camere aici la bloc, că dacă îl văd mă duc direct la poliție. I-am zis să nu se mai apropie de mine sau de mașina mea. E un psihopat, cum să îmi scoți pompa auxiliară de apă ca să mi se aprindă în bord. S-a gândit că îl sun imediat pe el primul să mi-o repare”, a declarat fosta asistentă TV, potrivit Spynews.

Citește și: El este bărbatul cu care s-ar iubi Simona Trașcă! Ocupația presupusului partener te va uimi

Simona Trașcă își operează pentru a șaptea oară sânii

Ultima operație la nivelul sânilor pe care Simona Trașcă a făcut-o a fost acum doi ani, dar la începutul acestui ani silicoanele au început să îi creeze probleme serioase vedetei. Fosta asistentă a suportat dureri provocate de acestea deoarece îi era frică să apeleze din nou la medicul estetician.

„ Am probleme la sâni, trebuie să mă operez și mi-e frică. Tot caut doctor bun pentru așa ceva, am fost la consultații, am zis, zilele trecute, gata, mă operez la sfârșit de lună. Dar mi-e frică maxim, nu cred că mă operez. Nu-mi vine să cred că am ajuns așa fricoasă ”, a mărturisit Simona, conform Cancan.