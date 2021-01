Un bărbat a plătit o româncă, în nenumărate rânduri, să-și abuzeze sexual bebelușul. Ce a spus individul în instanță: ”L-am distrus pe micuț”

In articol:

Dylan are 27 de ani și a ajuns în fața instanței din Elveția, fiind acuzat că ar fi instigat de 25 de ori o tânără mamă româncă să comită abuzuri sexuale asupra bebelușului ei. Cazul este unul revoltător, care a îngrozit atât Elveția, cât și România.

Citeste si:Florin Cîțu, dezvăluiri despre redeschiderea școlilor: ”Dacă lucrurile rămân așa cum sunt, vom începe pe 8 februarie”

Bărbatul a ajuns în fața judecătorilor din Nyon, Elveția. Acesta nu contestă acuzațiile, însă susține cu tărie că nu-și mai amintește ce s-a întâmplat. „Cred că am vrut să uit și să pun toate acestea la baza memoriei mele. În 2018, am vrut conversații normale între adulții consimțitori. Am fost despărțit de partenera mea (n.r. - mama fiului lor de doi ani și jumătate) dintr-o dată. A fost frustrare. A trebuit să-mi curăț capul”,a spus Dylan, în instanță.

Anchetatorii au găsit pe computerul lui Dylan, fotografii și videoclipuri, pe care bărbatul uitase că le deține. Oamenii legii le-au găsit în timpul perchezițiilor lor. „Le-am păstrat ca trofee la început”,a spus în fața judecătorilor Dylan.

Citeste si:Peste 34.000 de persoane, vaccinate în ultimele 24 de ore! S-au administrat cele mai multe vaccinuri

Citeste si: Faimosul creator de modă Givenchy a murit la vârsta de 91 de ani - libertatea.ro

Citeste si: Jador și Cătălin Moroșanu au răbufnit la Survivor: „Ne batem noi doi” - bzi.ro

Judecătorul l-a întrebat pe Dylan dacă este pedofil, însă acesta neagă: „Nu am nicio atracție pentru asta. Căutam dominația asupra persoanei, limitelor sale. Privind în urmă, este oribil. Acest micuț va crește fără mama lui. L-am distrus! Va trebui să se reconstruiască. I-am furat inocența. Am și eu un băiețel. Mi-e rușine. Sunt supărat pe mine. Nu am nicio scuză valabilă. Nu voi putea niciodată să mă iert pentru ceea ce am făcut!”.

„De ce să nu fim mulțumiți de practicile sadomasochiste între adulți și să dorim absolut implicarea unei mame și a copilului ei în defectele sale?”,l-a întrebat judecătorul.

Acuzatul dă de înțeles că „nu știe”: „Pentru mine a fost cel mai ușor... Este oribil. E oribil! Oribil! A durat mult să recunoasc că am avut o problemă, dar vreau să fac lucrurile bine. Mai întâi am crezut că sunt o victimă, am refuzat să mă confrunt cu greșelile mele. În închisoare am devenit conștient. Ceva s-a schimbat, într-adevăr”. În ceea ce privește viitorul său, el spune că este gata să accepte medicamente „pentru a evita excesul de libido”,a mai spus Dylan, în fața instanței, potrivit presei străine.

Un bărbat a plătit o româncă, în nenumărate rânduri, să-și abuzeze sexual bebelușul[Sursa foto: PixaBay]

Mama acuzatului are numai cuvinte de laudă la adresa lui Dylan

Mama acuzatului a depus mărturie în instanță, spunând despre Dylan, fiul ei, că este „drăguț, sociabil și sare în ajutorul multor oameni. După ce a plecat de acasă cu iubita lui, totul mergea bine! Vei fi întotdeauna copilul meu. Voi fi intotdeauna acolo pentru tine”.

Dylan este acuzat că ar fi dat bani grei unei tinere românce, care și-ar fi abuzat sexual bebelușul. Femeia ar fi fost de acord să participe la scenele dezgustătoare încă de la prima lună de viață a copilului ei. Incidentele terifiante au avut loc în perioada septembrie 2014 și iulie 2015, în direct și de la distanță, prin Skype.

sursa - StiriDiaspora