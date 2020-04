In articol:

Nicolae Bahan, un sucevean de 54 de ani, a murit in Germania.

Barbatul, aflat la cules de sparanghel in Germania, a incetat din viata la ferma la care lucra de aproximativ trei saptamani. Decesul a avut loc sambata, 11 aprilie.

Sotia barbatului, Silvia, nu stie deocamdata care a fost cauza decesului.

"Mi s-a spus ca marti (n.r. azi) voi sti cauzele decesului, dar eu cred ca e vorba de inima. Acum mi s-a spus sa sta in camera si sa nu merg la munca. Am vorbit cu o firma din Arbore si a spus ca se va ocupa de repatriere, pentru ca noi vrem sa il ingropam acasa. Si firma unde am lucrat cu sotul a promis ca ne ajuta cu repatrierea", a spus Silvia Bahan pentru monitorulsv.ro.

Intrebata daca este posibil ca sotul ei sa fi fost infectat cu COVID-19, Silvia Bahan a negat aceasta varianta. Suceveanca a precizat ca barbatul nu avea simptome specifice infectarii cu noul coronavirus si a mentionat ca nici ea nu are vreo problema de sanatate.