Un bărbat din Australia a fost salvat dintr-un incendiu de papagalul său! Pasărea l-a strigat pe nume preț de câteva minute

Anton Nguyen și papagalul său [Sursa foto: Captură YouTube]

Caz uluitor în Australia! Un individ a reușit să fie salvat dintr-un incendiu de către papagalul său! Se pare că omul dormea în momentul în care a izbucnit un incendiu și că a auzit doar un zgomot puternic, iar apoi cum pasărea a devenit din ce în ce mai agitată.

Anton Nguyen a reușit să scape nevătămat din incendiul care a izbucnit în casa sa, după ce a fost salvat chiar de către papagalul său. Individul dormea în momentul în care a auzit un zgomot foarte puternic, iar mai apoi cum pasărea a început să fie foarte agitată. Eric, papagalul, a început să strige la stăpânul lui și, astfel, cei doi au reușit să iasă din casă la timp.

Am auzit un zgomot puternic, apoi papagalul meu a început să se agite, așa că m-am trezit și am simțit miros de fum. L-am luat repede pe Eric și am ieșit din casă”, a declarat Anton Nguyen, propietarul papagalului.

De asemenea, bărbatul mai susține faptul că avea montate în casa sa din Brisbane detectoare de fum, doar că pasărea a dat alarma cu câteva secunde înainte ca acestea să se activeze. Cu toate acestea, se pare că papagalul a strigat de mai multe ori „Anton”, pentru a-l atenționa pe propietarul lui că există un pericol în casa lor.

„Au existat detectoare de fum, dar pasărea a dat alarma înainte ca acestea să se activeze”, a spus Cameron Thomas.

Până au ajuns pompierii la fața locului, casa a ars în totalitate, dar cu toatea acestea, Eric și Anton au scăpat, din fericire, cu viața.