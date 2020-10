Un bărbat din Dallas și-a decorat casa de Halloween. Cum au reacționat vecinii când au văzut imaginile înfricoșătoare

Decorațiuni de Halloween [Sursa foto: știridinlume.ro]

Vecinii bărbatului din Dallas nu au fost deloc mulțumiți de decorațiunile de Halloween montate de el, considerându-le nepotrivite pentru ochii copiilor. Steven Novak a declarat că așa a fost mereu pus pe glume, iar când vine perioada de Halloween, e momentul când își dă frâu imaginației. Anul acesta, bărbatul și-a înspăimântat vecinii foarte tare. Bărbatul a avut nevoie de câțiva manechini și niște gelatină ce imită sângele. „Așa am fost mereu…pus pe șotii. Când vine perioada de dinainte de Halloween, e momentul în care îmi dau frâu liber imaginației. Am avut fantome zburătoare, sculpturi uriașe, totul e mereu la maximum la mine în casă. Anul ăsta am vrut să fie altfel, fără aparat de făcut ceață, fără luminițe. Am vrut ceva care să îi înspăimânte, efectiv, pe oamenii care trec prin fața casei. N-am avut nevoie decât de câțiva manechini și niște gelatină ce imită sângele”, a spus Steven Novak.

Imagini înfiorătoare

Pentru decorațiunile de Halloween, bărbatul a folosit nici mai mult nici mai puțin de 76 litri de sânge artificial. De asemenea, pentru această operă de artă Steven Novak s-a inspirat din serialele polițiste de la televizor.

Vecinii au chemat poliția

Oamenii legii când au ajuns la fața locului, i-au spus bărbatului din Dallas că li se pare cool aranjamentul și că singurul motiv pentru care au venit a fost că s-au primit mai multe plângeri la secție. „Mi-au spus câțiva vecini că mai multe mașini de poliție au oprit în fața casei mele zilele astea și că au stat destul de mult acolo. Eu i-am prins doar de două ori. Mi-au spus că sunt fani, că li se pare cool aranjamentul și că singurul motiv pentru au venit a fost că s-au primit mai multe plângeri la secție de la oameni din zonă”, a mai spus Steven Novak.

