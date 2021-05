Un bărbat îmbrăcat în negru, surprins la locul exploziei unde și-a pierdut viața Ioan Crișan. Imaginile surprinse de martori

In articol:

Detalii incredibile au fost surprinse în imaginile realizate de către martori, în timpul exploziei de la Arad unde și-a pierdut viața afaceristul Ioan Crișan. Pe imaginile filmate de martori se poate observa un bărbat îmbrăcat în negru care trece pe lângă locul unde a izbucnit în flăcări mașina afaceristului.

Individul în negru, care apare în filmarea făcută de martori, a dispărut imediat după explozie.

Citeste si: Dezvăluiri cutremurătoare! Ultima persoana care l-a văzut în viață pe afaceristul Ioan Crișan: „Am văzut o lumă roșie...”

Parchetul General, de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PICCJ), a preluat cazul exploziei autoturismului din municipiul Arad, în urma căreia un bărbat a decedat. Conform unui comunicat de presă, Parchetul General – Secţia de urmărire penală şi criminalistică a preluat ancheta în cauza privind explozia unui autoturism marca Mercedes Benz în parcarea magazinului Profi, din cartierul Vlaicu- zona Lebăda, din Arad, în dimineaţa zilei de sâmbătă.

„ Preluarea cauzei a avut în vedere complexitatea cauzei dată de gravitatea faptelor, impactul social major, aspectele de fapt investigate fiind extrem de grave şi pentru a se asigura soluţionarea cu celeritate a cauzei, în scopul unei mai bune înfăptuiri a actului de justiţie. Cercetările se efectuează sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor, în urma exploziei decedând o persoană de sex masculin”, potrivit sursei precizate.

Un bărbat îmbrăcat în negru, surprins la locul exploziei unde și-a pierdut viața Ioan Crișan[Sursa foto: Captură RTV]

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

Ultima persoană care l-a văzut în viață pe Ioan Crișan

Afaceristul Ioan Crișan și-a pierdut viața după ce mașina în care se afla a explodat.

Anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze, printre care și un atac cu bombă.

Mașina afaceristului a explodat[Sursa foto: Captură Video]

Citeste si: Cine a fost Ioan Crișan, omul de afaceri care a ars de viu în mașină! Anchetatorii nu exclud ipoteza unui asasinat cu bombă

Ultima persoană care l-a văzut în viață pe afaceristul de 66 de ani este o angajată a supermarketului în fața căruia a avut loc explozia.

Ea a mărturisit că nu părea nimic diferit la afacerist în ziua cu pricina.

Ioan Crișan[Sursa foto: Captură YouTube]

„ În momentul în care a intrat în parcare, nu a stat foarte mult, a mers să bea o cafea la cafenea, cum făcea el de obicei. În momentul în care noi ne pregăteam să deschidem și eram fiecare cu treaba lui, dintr-o dată, am auzit explozia foarte puternică, am văzut o lumină roșie. Nu știam ce se întâmplă, apoi, la câteva secunde, a început să ia foc. Un fum gros! (…) Cineva a încercat cu un extinctor mai micuț să stingă incendiul, dar, în momentul în care a văzut că ieșea fum foarte puternic, s-a speriat și a văzut că nu are ce să facă. În acel moment, focul s-a pornit și mai tare!”, a povestit tânăra, pentru un post de televiziune.

Mașina afaceristului după explozie[Sursa foto: Aradon]