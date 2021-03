Un bărbat susține că tatăl lui, care avea nevoie de îngrijiri medicale, a fost refuzat la un spital din Craiova: "Omul ăsta este în comă"

In articol:

Un bărbat din Târgu Jiu face declarații șocante despre un spital din România. Tânărul susține că tatăl lui, care avea nepărat nevoie de internare, a fost refuzat de medicii dintr-un spital din Craiova.

Acuzații grave la adresa unui spital din Craiova

Ciucur Alexandru face declarații șocante despre un spital din Craiova. Pe pagina sa de Facebook, tânărul susține că tatăl lui se zbate între viață și moarte la momentul actual, după ce doi medici din Craiova l-au refuzat.

Inițial, individul a mers cu părintele lui la un spital din Târgu Jiu, în data de 26 martie, însă se pare că starea de sănătate a omului s-a înrăutățit și avea nevoie de o neurochirurgie, care s-ar fi putut realiza la Craiova. Însă, medicii de la spitalul respectiv l-au refuzat, iar motivul principal este legat de faptul că nu mai există paturi în spital, din cauza numărului crescut de persoane infectate cu coronavirus.

În continuare, bărbatul adaugă faptul că tatăl lui se află în comă la momentul actual, iar informațiile primite din partea cadrelor medicale nu sunt deloc îmbucurătoare.

"Când eram copil și intram într-un spital, îmi era frică. Acum, când intru într-un spital, mi-e scârbă. În dimineața asta, l-am găsit pe tata leșinat pe jos, cu fața în jos, și abia își ținea puterile. Am sunat la salvare, am primit atenție de la niște oameni competenți, care știu să își facă datoria. Am fost primit la spitalul de urgență, unde i s-au făcut investigații, au descoperit că are o fractură în urma căzăturii la coloană. Amuzant e că am ajuns la neurologie, unde doamna doctor mi-a dat toate informațiile de care aveam nevoie și mi-a spus că ar trebui să i se aplice urgent o neurgochirugie, care până la București ar fi prea departe, dar există posibilitatea la Craiova.

Ambii medici care au fost sunați au refuzat acest caz, pentru că nu vor să îl ia pentru că au cazuri de COVID și nu au paturi în spitale. Au paturi, dar nu a vrut să îl ia doamna doctor. Acum, tata e în comă la spital, e între viață și moarte, iar oamenii aia stau acasă cu familiile și nu vor să ia acest caz. Este o mizerie! Am fost primit și mi s-au dat toate informațiile în Târgu Jiu, iar acum nu sunt primit mai departe. Omul ăsta este în comă și omul ăsta e tatăl meu", a scris Ciucur Alexandru pe pagina sa de Facebook.