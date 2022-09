Un bătrânel din Capitală, fără picioare, și-a construit singur rampa de acces la bloc. Acum, asociația vrea să o distrugă: „Rușine”

In articol:

Persoanele cu handicap duc un trai mult mai greu, atât din cauza problemelor de sănătate, cât și a birocrației din țara noastră.

Este și cazul unui bătrânel din Capitală, care nu mai putea intra singur în blocul în care locuiește pentru că la intrare erau construite doar scări.

Asociația vrea să dezafecteze calea de acces a omului

Persoanele care sunt în scaun cu rotile nu au parte de o viață ușoară. Deplasarea dintr-un loc în altul, atât pe stradă cât și în interiorul casei, este mult îngreunată.

Pe lângă faptul că viața i-a lovit crunt iar problemele de sănătate le fac traiul foarte greu, persoanele care suferă de un handicap fizic trebuie să se lupte și cu formalitățile care ar putea să

scoată din minți chiar și o persoană sănătoasă.

Birocrația îl afectează foarte tare și pe un pensionar din Sectorul 3 al Capitalei. Bărbatul locuiește la un bloc, în fața căruia nu exista rampă de acces.

O astfel de rampă este o necesitate absolută pentru un om care nu se poate deplasa decât cu ajutorul scaunului cu rotile. După ce a văzut că administrația nu ia măsuri, bărbatul a decis să ia problema în propriile mâini.

Bărbatul a adus muncitori și a plătit integral costrucția căii de acces. Omul nu a avut pretenția să își recupereze banii, însă nici prin cap nu i-a trecut ce avea să urmeze.

După ce rampa a fost gata, asociația de proprietari de la blocul respectiv vrea să dărâme construcția pentru că, spun ei, bărbatul nu a avut autorizație în momentul ridicării acesteia.

Omul este acum disperat, pentru că nu știe cum o să mai poată intra în bloc având în vedere că sunt multe scări în fața ușii de acces.

Cazul pensionarului a fost postat pe rețelele de socializare, unde a strâns sute de reacții. Oamenii sunt contrariați și dau vina pe asociație că nu a cerut ea aprobările necesare. De asemenea, aceștia spun că bărbatul ar trebui să fie lăsat în pace iar rampa să rămână la locul ei.

„Rușine, asociației, în situația de față, cred că am spus tot. Nu trebuia să aștepte să facă domnul (a fost nevoit să se descurce)”/„Cât de ilogic si efectiv lipsit de umanitate sa fii sa ai o astfel de reacție fata de un om cu handicap fizic care si a mai dat si din banii lui ca să își facă rampă de acces??? Și dacă nu există lege stabilită, tot trebuia să fii de acord cu ceea ce a făcut acest om!”/„Au fost cazuri când oamenii au asfaltat drumul pe banii și munca lor. Ca răsplată li s-a făcut dosar penal.”/„Conform legislației in vigoare fiecare asociație de proprietari are OBLIGATIA de a face o asemenea rampa așa ca asociația respectiva poate fi data in judecata pentru ca refuza construirea acelei rampe.”, au scris oamenii furioși în comentarii.