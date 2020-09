A intrat în cartea recordurilor la numai 6 luni! [Sursa foto: Instagram]

Rich Humphreys este cel mai tânăr om care a învățat să practice schi nautic. Băiatul are doar șase luni și a intrat deja în Cartea Recordurilor! Micuțul a învățat schi nautic înainte să facă primii pași, susțin părinții lui.

El a fost filmat de către părinții săi în timp ce se antrena pe Lacul Powell, din Utah, Statele Unite ale Americii. Bebelușul de nici un an stă singur pe platforma care este condusă de o barcă și tot timpul are un zâmbet mare pe față. Mindi și Casey, părinții lui Rich, susțin că băiatului îi place foarte mult să-și petreacî timpul în natură, în special în apă. Rich Humphreys are propriul cont de Instagram, în care părinții săi postează regulat.

Rich, împreună cu mama lui[Sursa foto: Instagram]

O indiancă a intrat în Cartea Recordurilor în urma unei traume

O traumă de la o tunsoare a bagat-o în Cartea Recordurilor pe indianca frumoasă care seamănă izbitor cu Rapunzel, dar doar la lungimea părului. Tânăra indiancă în vârstă de 17 ani, Nilanshi Patel, a avut ambiția de a câștiga titlul de „Adolescenta cu cel mai lung păr din lume”. (Citeste si: A murit cel mai scund bărbat din lume. La 28 de ani avea doar 67,08 cm)

Dar pentru a atinge acest record a avut nevoie de nu mai puțin de 11 ani în care foarfeca nu s-a atins de părul ei, răstimp în care a ajuns la impresionanta lungime de 190 de centimetri. Citește continuarea AICI.