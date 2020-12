Un cântăreț celebru din România, victima hoților! A avut parte de șocul vieții

Acordeonistul Vali Craciunescu, devenit celebru dupa o colaborare cu trupa „Spitalul de urgenta”, a avut parte de șocul ieții! El s-a trezit cu mașina vandalizată. Artistul și-a lăsat mașina la niște prieteni, care locuiesc la un complex rezidențial din Capitală, deoarece este o mașină pe care o folosește doar în timpul verii. El a fost sunat de către prietenii lui că mașina lui nu mai avea roți. (Citeste si: O actriță de 34 de ani a murit după ce s-a infectat cu virusul COVID-19! Soțul ei a părăsit-o chiar pe patul de spital)

In articol:

“Am văzut-o direct pe caldarâm. M-au anunțat niște prieteni și am venit la miezul nopții. Doar ce îi pusesem cauciucurile de iarnă. Am lăsat-o la prietenii mei în complex, că o folosesc doar vara. Nu te simți bine deloc când îți vezi mașina pe bolovani”, a povestit Vali Crăciunescu, pentru un post de televiziune.

Citeste si: ELCEN îi liniștește pe bucureșteni. Când vor avea apă caldă și căldură - evz.ro

Citeste si: Un nou simptom COVID-19 a fost întâlnit la majoritatea pacienților. Se întâmplă la nivel nazal - bzi.ro

Vali Crăciunescu, un celebru acordeonist

Hoții au fost prinși înainte ca artistul să dea declarație la Poliție

Vali Crăciunescu a ajuns într-un suflet la o secție de Poliție, acolp unde a vrut să declare jaful. Spre marea lui surpindere, hoții au fost deja prinși, iar roțile erau deja la secție.

„Eu am crezut că sunt la camera ascunsă. Atunci când am mers la Poliție am fost să dau declarație, iar după mi-au spus că am și prins hoții, astea sunt roțile dumneavoastră. Oriunde aș parca nu are legătură. Am fost cu colegii mei și am dat declarația. Dar uite că le-am găsit. Asta a fost surpriză. Foarte mult trebuia să plătesc pentru alte roți. Nu mai contează. Te duci să declari și după aia afli că au prins hoții”, a mai adăugat Vali Crăciunescu. (Citeste si: Imagini in premiera de la cea mai discreta nunta din showbizul romanesc! Cum si-a trait Vali Craciunescu ultimele ore de burlacie EXCLUSIV)