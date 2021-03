Un concurent de la Puterea Dragostei, descalificat. Prima reacție a acestuia: ”Îmi vine să plâng...”

In articol:

Manu era concurent de puțin timp în casa Puterea Dragostei. Tânărul și-a pierdut dreptul de a mai face parte din emisiunea fenomen de la Kanal D, după ce a refuzat în nenumărate rânduri să participe la filmări. În gala de duminică seara, 14 martie 2021, Cristina Mihaela, moderatoarea show-ului, a fost cea care le-a dat vestea aât concurenților, cât și telespectatorilor!

Citeste si: Mary de la Puterea Dragostei le-a arătat tuturor testul de sarcină! Cum a primit Robert vestea că devine tătic: „Iubitul meu s-a supărat”

Prezentatoarea Puterea Dragostei a anunțat că Manu nu mai este concurent al acestei emisiuni, după ce acesta nu s-ar fi integrat așa cum trebuia în echipă și nici nu și-a dorit să participe la filmări.

” Dragi concurenți, în urma evenimentelor petrecute în această săptămână, am luat următoarea decizie. Având în vedere că Manu a refuzat să participle la filmări în repetate rânduri, nu s-a integrat în acest colectiv și nu a putut face față rigorilor acestui show, începând din această seara el nu mai este concurent Puterea Dragostei”, a fost anunțul făcut în gala de duminică, de către Cristina Mihaela, prezentatoarea Puterea Dragostei.

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

Manu[Sursa foto: Facebook]

Manu, prima reacție după ce a părăsit Puterea Dragostei

Manu a ținut să le transmită oamenilor, care l-au urmărit în competiția Puterea Dragostei, un mesaj despre tot ceea ce simte.

Citeste si: Bogdan Mocanu a răbufnit pe internet după ce Jador a fost comparat cu Florin Salam: ”Un frustrat fără personalitate”

” O EXPERIENȚĂ UNICĂ❤️💔 Îmi vine să plâng însă a fost cea mai bună decizie pentru mine. Îmi pare rău pentru voi fiindcă am văzut câte mii de mesaje de susținere și câte voturi am primit. V-am făcut, timp de o săptămână, diminețile mai frumoase și poate mai puțin frumoase însă le-am trăit și eu la maxim împreuna cu voi. Vreau să mulțumesc in primul rând lui Dumnezeu, familiei mele care a fost mereu alături de mine, Staff-ului pentru șansa care mi-au oferit-o să mă cunoască mai bine lumea, cu bune și cu mai puțin bune, lui @cristinamdorobantu cea mai frumoasa prezentatoare TV din România, tuturor concurenților indiferent de cum s-au terminat lucrurile și nu în ultimul rând vouă, oamenilor care m-ați susținut și celor care m-ați bârfit dar să știți că nu vă port ură, vă port milă și îmi folosiți pentru a fi mai puternic pe zi ce trece.

As avea multe de povestit.. fiindcă nu contează timpul cât am stat, contează marca pe care a lăsat-o și pe care voi ați lăsat-o în mine, oameni buni și frumoși de acasă... Sper să-mi înțelegeți decizia și să mi-o respectați. Dacă v-am intrat la suflet înseamnă că deja am câștigat “premiul” din aceasta competiție frumoasă și unică. Poate această despărțire este doar un “La Revedere” 😊 niciodată nu se știe, doar Dumnezeu le știe pe toate. Cu drag Manu, Manu Alexito. Pur și simplu, mulțumesc. @kanald @putereadragosteiro”, a fost mesajul pe care Manu l-a transmis în mediul online.