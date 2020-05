In articol:

La un an de la problemele legate de violență pe care le-a avut cu fratele său, Nikolas, cântărețul de muzică populară Marius Baldovin se confruntă din nou cu aceaași situație. Tânărul vrea să se răzbune pe el și, exact ca în trecut, după spusele interpretului, îl amenință cu...moartea.

i-a băgât mâna în gat să mă omoare”

”Fratele meu a vrut să mă omoare în somn, într-o noapte când am dormit la ei acasă, la moartea tatălui meu, chiar după pomană. Mi-a băgât mâna în gat să mă omoare, însă am anunțat poliția. Evident că nu i-au făcut nimic, pentru că eu nu aveam martori, iar el a zis că se juca cu mine. Altădată, tot așa am venit pe la mama vitregă și a încercat să se dea la mine însă i-am dat cu cană în cap și am fugit. În altă zi, m-a prins când mă dezbrăcăm și a tras de mine și i-am dat un pumn în față să mă lase în pace. Numai belele am avut cu el, nu vreau decât să mă lase în pace, că sunt nefericit. Am ajuns chiar și la psiholog și doctorul mi-a spus că sunt traumatizat de viață pe care am avut-o, atât la casă de copii cât și în ultimul an. Vreau liniște”, a spus Marius pentru WOWbiz.ro în urmă cu un an.

La scurt timp de la declarațiile date, situația a atins cote nebănuite. “După ce a văzut că am făcut publică povestea, fratele meu Nikolas, m-a sunat și mi-a spus că o să mă rupă cu bătaia și că va bagă toporul în mine și mi-a mai spus că nu se lasă până nu mă violează și apoi o să dispar ca Elodia. Mi-a spus foarte multe lucruri urâte pe care, sincer, nu pot să le povestesc. De dată această am un martor pe Cristi Marin (fostul iubit al Marianei Moculescu), care a auzit tot ce mi-a spus fratele meu. De altfel, el m-a și sfătuit să-i fac o plângere penală pentru amenințări și hărțuire sexuală și că el se va pune martorul meu”, a povestit cântărețul.

Marius Baldovin i-a făcut plângere la poliție fratelui său! ”Mă hărțuiește, vrea bani de la mine”

Marius Baldovin i-a făcut plângere la poliție fratelui său atunci, dar și acum situația pare a fi aceeași. După o perioadă de acalmie, se pare că artistul are iar probleme, susține el, și totul pentru că vrea să ducă o viață normală.“M-am tot gândit să mă sinucid, dar cred că nu este o idee bună. Cristi Marin care îmi este foarte bun prieten s-a oferit să mă ajute și mi-a spus că dacă vreau să-mi trimită niște băieți să-l potolească pe acest nebun de care nu mai scap. I-am spus că vreau să rezolv problema pe cale legală și nu mă las până nu își va vedea de treaba lui. Trăiesc niște clipe cumplite din viața mea, este foarte dureros să trăiești fără părinți”, a mai spus Baldovin care totuși vrea să meargă pe cale normală. ”Eu cred că Justiția își va face treaba, vreau să plătească pentru chinurile prin care am trecut. Mă hărțuiește, vrea bani de la mine. Eu abia mă chinui să mă întrețin, să-mi termin studiile. Nu am unde să mă duc și de aceea mă lupt să fac ceva în viață. Asta dacă mă lasă fratele meu să trăiesc”, a conchis Marius cu ochii în lacrimi.