"Un experiment care mă putea costa scump" Riscul la care s-a supus Theo Rose pe platourile de filmare. Și-a asumat toate lucrurile care i s-ar fi putut întâmpla, fără să stea pe gânduri

Theo Rose este artistă, om de televiziune, viitoare mămică și, mai nou, actriță. Rolul de pe micul ecran i-a adus vedetei un plus de imagine, prin asta și-a îndeplinit un mare vis, dar a și supus-o mai multor teste despre care spune că le-a trecut cu brio.

Acum, după două sezoane în care a jucat rolul vieții sale, Theo Rose mărturisește că, din dorința de a evolua și mai mult în acest domeniu, și-a supus cariera de actriță unui experiment deloc ușor.

Theo Rose, la capitolul actorie, a trecut la un alt nivel

Mai exact, după primul sezon în care a văzut cu ce se mănâncă ceea ce se desfășoară pe platoul de filmare, în cea de-a doua partea a serialului a decis să facă totul diferit.

Astfel, neștiind în ce conjunctură va fi pus personajul său, ce se întâmplă înainte și după secvența sa, Theo Rose spune că și-a făcut prezența pe platourile de filmare foarte dificilă.

În acest context, recunoaște că și pentru ea acțiunea celui de-al doilea sezon este o surpriză, una plăcută, subliniază vedeta, ceea ce speră să vadă și fanii ei.

Căci ea simte că a depus tot efortul necesar pentru a trece cu brio provocarea pe care a așteptat-o atât de mult, pe care și-a dorit-o și despre care spune că, chiar dacă a venit la

pachet cu multe riscuri, a fost punctul ei de maturizare actoricească.

”În sezonul doi am făcut un experiment care mă putea costă scump la filmări. Am citit și învățat doar secvențele mele. Am pus întrebări echipei cât să știu în permanentă în ce moment se află personajul meu și atât. A fost extraordinar! M-am uitat la sezonul doi că la un serial despre care nu știam nimic. Până și Vera m-a surprins de câteva ori. Uitasem și ce am avut de jucat. Asta probabil de la problemele de memorie aferente perioadei. Finalul acestui sezon marchează, cred, provocarea pe care mi-am dorit să o merit. Nimic din ce urmează pentru Vera nu-mi mai vine ușor de făcut. Începutul sezonului trei o să va impresioneze. Felicitări echipei! S-au strâns cei mai talentați oameni și au făcut. Din ce în ce mai bun cu fiecare sezon. Mulțumim!”, a scris Theo Rose, pe contul personal de Instagram.