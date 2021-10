Un fotbalist de la FCSB l-a făcut pe Dorian Popa să-și schimbe părerea despre fotbalul românesc „Mi s-a luat rău de fotbalul din România”

In articol:

Dorian Popa este unul dintre cei mai iubiți artiști români din generația nouă. În vârstă de doar 33 de ani, acesta a reușit să strangă 2,3 milioane de urmăritori pe pagina sa de Instagram și peste două milioane de abonați

pe YouTube.

Ce l-a făcut pe Dorian Popa să-și schimbe părerea despre fotbalul românesc

Vedeta a mărturisit într-un vlog de-al său experiența prin care a trecut în urmă cu 7 ani. „Mă mai uitam din când în când, fiind stelist, la meciuri. Iubita mea, care era lângă mine, era mai pasionată de fotbal. Şi crezi tu că-mi spune acest domn fotbalist? «Hai, mă, pleacă de aici că nu am timp!». Şi eu voiam doar să fac o poză cu el”.

În acea vreme, Dorian era unul dintre suporterii înrăiți ai echipei Steaua Bucureșt, însă acest lucru s-a schimbat: „Mi s-a luat rău de fotbalul din România”, declară vedeta.

Evenimentul a avut loc pe Arena Națională la un meci al echipei bucureștene, unde Dorian se afla cu iubita sa. La sfârșitul partidei artistul și-a dorit să facă o poză cu unul dintre jucători, însă a fost refuzat imediat. Dorian nu a uitat felul umilitor în care a fost tratat de fotbalist nici după 7 ani.

Dorian Popa, declarații despre un fotbalist de la FCSB. [Sursa foto: Instagram]

Cum s-a răzbunat vedeta pe fotbalistul care l-a refuzat

Chiar dacă a fost refuzat, Dorian nu a renunțat la poza pe care și-o dorea. Într-un final acesta s-a fotografiat cu Iasmin Latovlevici.

„Eu eram stelist, dar mi-am luat o ţeapă urâtă. Fiind prieten cu domnul Mihai Stoica şi cu mai mulţi din anturajul celor de la FCSB, m-am dus la un meci. Am luat bilete la VIP, unde stăteau familiile jucătorilor sau chiar unii jucători. Am stat, ne-am uitat la meci, foarte frumos. Eu nu eram atât de cunoscut la vremea respectivă, dar oricum nu are nicio importanţă, puteam să fiu un necunoscut. Şi m-am dus să fac o poză cu un jucător, nu mai ţin minte cum îl chema, dar e bine că nu mai ţin minte cine era. Lângă el, era şi Latovlevici. Nu mai ţin minte despre ce jucător era vorba, pentru că eu deja începusem să-mi pierd interesul pentru fotbal în urma meciului de la Middlesbrough”, povestește artistul fanilor săi.

Dorian Popa are câștiguri colosale pe YouTube și Instagram

Artistul nu se sfiește când este vorba de veniturile pe care le are din urma activităților lui pe internet. Fosta vedetă a serialului „Pariu cu viata” a declarat că YouTube-ul este locul în care se simte cel mai bine. „Sunt shaorma cu de toate. Sunt actor, cântăreţ şi vlogger. Dar cel mai bine mă simt pe YouTube, acolo sunt în elementul meu. Îmi place şi la concerte, le duc lipsa. Dar YouTube-ul e viaţa mea. Trebuie să fie cât mai natural, mai real”.

Dorian a mărturisit totodataă și sumele pe care le obține lunar de pe YouTube: „Câştig în jur de 40.000 de euro pe lună, acum în pandemie: 10-15.000 de pe Instagram şi în jur de 20.000-25.000 de euro de pe YouTube”, a mărturisit Dorian”.