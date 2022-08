Un jucător a luat jackpotul de 1,5 milioane USD la un slot din Las Vegas

In articol:

Un jucător de la Wynn Las Vegas a obținut luni un jackpot de peste 1,5 milioane de dolari, pe care l-a câștigat la un slot progresiv.

Jucătorul misterios a câștigat jackpot-ul după un pariu de 50 USD.

Rotirea a fost făcută pe un slot Dragon Link. Plata totală a fost de 1.588.190,42 USD, conform unei fotografii cu aparatul câștigător. Dragon Link este produs de Aristocrat Leisure.

Cazinoul nu a lansat detalii despre câștigător.

Afacerea cu sediul în Australia operează în peste 90 de țări. Aristocrat este principalul furnizor de aparate de slot în țara sa de origine și este unul dintre primii trei furnizori din America de Nord.

Jackpot-uri anterioare la sloturi

Un alt jucător misterios a câștigat peste 1,3 milioane de dolari la un aparat de slot la Golden Gate Hotel & Casino pe 2 iunie. Cazinoul istoric de pe Fremont Street este situat în centrul orașului Las Vegas. Jackpotul a fost câștigat la un slot machine Wheel of Fortune.

Detalii despre rotire și identitatea câștigătorului nu au fost disponibile.

Greg și Derek Stevens dețin Golden Gate.

Vineri, un alt jucător norocos de sloturi de la Thunder Valley Casino Resort din California a câștigat mai mult de 1,5 milioane de dolari.

Câștigătorul din Lincoln, California a fost identificat drept Roberto Arueno. Plata totală a fost de 1.538.738,97 USD, a raportat KTXL, un post de televiziune local. Prețul de intrare a fost de un cent, a adăugat raportul.

Un alt jucător a lovit jackpotul în mai, tot pe un aparat de slot Wheel of Fortune. A fost la The D Hotel and Casino din centrul orașului Las Vegas.

Derek Stevens deține și această proprietate.

The D a raportat că jucătorul a atins un jackpot de 1,4 milioane de dolari pe 4 mai. Persoana a ales să nu-și facă numele public. Jucătorul norocos a câștigat 1.437.768,17 dolari. Acesta a fost câștigat la slotul Dancing Drums Explosion cu un jackpot progresiv, a spus cazinoul într-un comunicat.

Luna trecută, un alt jucător de sloturi a câștigat peste 1,2 milioane de dolari la Sunset Station Casino din Henderson, Nev. Milionarul instant a făcut un pariu de 7 dolari la proprietatea Station Casinos. Jackpot-ul a însumat 1.262.132,28 USD. Jucătorul a avut noroc doar la a treia rotire pe un slot progresiv Wheel of Fortune. Numele câștigătorului nu a fost dat publicității.

Prețurile Wynn Dining & Vinărie

Wynn Las Vegas este în parteneriat cu vinăriile Domain H. William Harlan pentru o cină de lux și un eveniment cu vin care începe în această toamnă. Vinurile se asortează cu mesele.

Prețul este de 10.000 USD pentru fiecare oaspete. Fiecare cină este limitată la 20 de invitați, iar acestea încep cu o recepție cu șampanie.

Domeniul H. William Harlan este format din trei proprietăți din Napa Valley.

Bucătarii care pregătesc mesele includ Mark LoRusso, Joshua Smith și Min Kim. Kim este bucătarul executiv al Mizumi la Wynn Las Vegas. Joshua Smith se ocupă de bucătărie la Delilah din Wynn Las Vegas. De asemenea, LoRusso este bucătarul executiv al Wynn Las Vegas SW Steakhouse.

