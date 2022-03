Un jurnalist american a fost ucis de soldații ruși! Anunțul a fost făcut de șeful Poliției din Kiev

In articol:

Sunt aproape trei săptămâni de când Rusia a început bombardamentele și atacurile asupra Ucrainei. Cu fiecare zi care trece, bilanțul victimelor crește de ambele baricade. Conform Reuters, minim 14 mii de oameni și-au pierdut viața, 1,9 mii au fost răniți.

2,7 milioane de ucraineni au fugit din calea războiului și s-au refugiat în țările vecine. Bilanțul bagubelor produse de soldații ruși este șocant. În 18 zile de război, aceștia ar fi distrus 1,7 mii de clădiri, inclusiv blocuri de locuințe, grădinițe, școli, spitale sau maternități, iar pagubele se ridică la aproximativ 119 miliarde de dolari americani.

Atât militari, de ambele baricade, dar și civili și copii au murit în timpul războiului. Printre aceștia se numără și Brent Renaud care, conform legitimațiilor de presă pe care le avea asupra sa atunci când poliția din Kiev i-a găsit trupul neînsuflețit, era corespondent New York Times. Incidentul s-a petrecut în zona Irpin, în apropiere de capitala ucraineană aflată sub atacul invadatorilor ruși, relatează DW și CNN. Alături de victima se mai afla un alt jurnalist, tot de origine amercană. Acesta a supraviețuit în urma atacului și a fost transportat de urgență la spital, acolo unde beneficiază de toată îngrijirea.

🔴🔴 Two American journalist shot by Russian at Irpin bridge. One is under surgery at the main hospital in Kyiv and the other was shot at the neck. pic.twitter.com/9lihX1JJ58