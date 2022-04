Un lider din Europa s-a întâlnit în premieră cu Vladimir Putin de când a început războiul în Ucraina. Cristian Diaconescu, fost Ministru de Externe: „Conexiunile sunt vechi și substanță economică” | EXCLUSIV

In articol:

Cancelarul Austriei a devenit luni primul șef de stat din UE (Uniunea Europeană) care s-a întâlnit cu Vladimir Putin față în față de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

Karl Nehammer, Cancelarul Austriei: „Aceasta nu este o vizită amicală.”

Karl Nehammer a ridicat problema atrocităților din Bucha și alte orașe ucrainene și a descris vizita ca pe una „dură” și neprietenoasă.

Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, și frații Klitschko [Sursa foto: Facebook]

Vizita lui Nehammer la Moscova a fost una controversată în rândul liderilor UE, care s-au arătat sceptici în ceea ce privește o întâlnire față în față cu Președintele Rusiei. Putin și Nehammer au vorbit circa 75 de minute la reședința Novo-Ogaryovo a liderului rus de la marginea Moscovei. Înainte ca Nehammer să-l viziteze pe Putin, acesta s-a întâlnit cu Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, în Kiev și a vizitat orășelul Bucha, unde au fost descoperiți civili executați de armata rusă după o lună de ocupație rusă la periferia capitalei Ucrainei.

„Aceasta nu este o vizită amicală. Tocmai am venit din Ucraina și am văzut cu ochii mei suferința incomensurabilă provocată de agresiunea războiului rusesc. Am abordat gravele crime de război de la Bucha și din alte locuri și am subliniat că toți cei responsabili de acestea trebuie să fie trași la răspundere. De asemenea, i-am spus președintelui Putin, în termeni clari, că sancțiunile împotriva Rusiei vor rămâne în vigoare și vor continua să fie înăsprite atâta timp cât oamenii mor în Ucraina”

, a declarat Cancelarul Austriei după întrevederea cu Vladimir Putin.

Vizita lui Karl Nehammer la Moscova are un substrat politic mai vechi vizavi de relațiile dintre Austria și Rusia. Regimul de la Kremlin a fost acuzat că s-a implicat, în trecut, în politica austriacă, indirect, prin Partidul Libertății, o mișcare politică de extremă dreapta.

„Conexiunile între Austria și Federația Rusă sunt vechi. Unele dintre ele controversate. Au fost cancelari care au trebuit să-și dea demisia din cauza avertismentelor privind legăturile strânse cu Federația Rusă. Domnul Putin a participat la nunta unui fost ministru de externe austriac. Legăturile au substanță, mai ales de natură economică. După cum rezultă din poziționările Austriei în Uniunea Europeană, condamnarea invaziei Ucrainei de către Federația Rusă a fost una clar făcută de Viena. Mai mult decât atât, cancelarul austriac a anunțat, prin vocea ministrului de externe, ceea ce dorește să comunice direct președintelui Putin și anume faptul că, din punct de vedere moral, Federația Rusă a pierdut atât războiul cu Ucraina, cât și sprijinul și disponibilitatea statelor occidentale în ceea ce privește o cooperare viitoare”, le-a spus fostul Ministru de Externe Cristian Diaconescu jurnaliștilor WOWbiz.

Citeste si: Austria, convinsă că Rusia a pierdut deja războiul. Oficialii de la Viena vor să-i arate "adevărul" lui Vladimir Putin: "Să-i spunem care este realitatea"

Cristian Diaconescu: „Sistemul de valori fundamentale pe care s-a constituit Uniunea Europeană este încălcat grav de Federația Rusă.”

Cristian Diaconescu, fost Ministru de Externe al României [Sursa foto: Facebook]

Austria se declară o țară neutră din punct de vedere militar, însă a fost foarte vocală în a condamna războiul din Ucraina. Cancelarul Austriei a susținu, după întânirea cu Putin, că UE este „mai unită ca niciodată în privința acestei probleme”, cu toate că înăsprirea sancțiunilor pentru Rusia ar putea să ajungă la un impas. Dependența țărilor europene de gazul rusesc transformă subiectul unui eventual embargo într-un „măr al discordiei” în interiorul UE:

„ Nu cred că Austria ar face, în momentul acesta, o înțelegere mai favorabilă cu Federația Rusă. Dependențele de gazul rusesc sunt, într-adevăr, foarte mari. Nu numai în Austria, ci și în Finlanda, de exemplu, unde trec de 90%. Germania depinde de Rusia în proporție de 45-50%. Sistemul de valori fundamentale pe care s-a constituit Uniunea Europeană este încălcat grav de Federația Rusă”, a precizat Cristian Diaconescu pentru WOWbiz.ro.

Detaliile întâlnirii lui Karl Nehammer cu Vladimir Putin încă nu sunt pe deplin cunoscute, dar se știe faptul că liderul de la Kremlin este foarte reticent în ceea ce privește contactul direct cu cei din jurul său în ultima vreme. Este suficient să ne amintim episodul ușor comic al vizitei Președintelui Franței, Emmanuel Macron, la Moscova înainte de război, ocazie cu care cei doi s-au privit „ochi în ochi” de-a lungul unei mese de 6m lungime.

„Distanța este un semnal diplomatic clar. Contextul în care se desfășoară un dialog de acest gen are relevanță inclusiv în ceea ce privește luminile sau mobilierul. Imaginea cu masa aceea foarte lungă la întâlnirea Macron – Putin l-au urmărit pe președintele Macron și acum, în campanie, pentru că a încercat să demonstreze faptul că, inclusiv la președinția Uniunii Europene, la un moment dat, ar fi putut să fie un personaj politic reprezentativ care să poată schimba sensul și abordările Federației Ruse, și, drept recompensă, a primit acea întâlnire, care numai tête-à-tête (față în față) nu putea fi considerată”, a adăugat Cristian Diaconescu.