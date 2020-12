Un medic de origine română, stabilit în Statele Unite ale Americii, mărturisiri după prima doză de vaccin: ”Sunt dovada vie”

Theo Trandafirescu este un medic de origine română, specialist în pneumologie şi Terapie Intensivă, care locuiește în Statele Unite ale Americii. Medicul a oferit primele declarații, după administrarea vaccinului anti-COVID-19 Pfizer-BioNTech. Același vaccin va fi administrat și în România, începând cu data de 27 decembrie.

Medicul de origine română a vorbit și despre starea lui de sănătate, după ce s-a vaccinat împotriva coronavirusului.

Theo Trandafirescu[Sursa foto: Captură YouTube]

Mărturii bombă despre administrarea vaccinului anti-COVID

Medicul Theo Trandafirescu a vorbit la Antena 3 despre cum se simte, după ce și-a administrat prima doză de vaccin anti-COVID. "Am făcut prima doză acum două zile. Mă simt bine, nu am niciun fel de efecte secundare. Sunt dovada vie (...) La spitalul unde lucrez s-au vaccinat 60 - 70 la sută din membrii personalului. Exista dorinţa de a se vaccina la peste 90%, însă am decis ca o treime dintre noi să ne vaccinăm mai târziu, în caz de efecte secundare. Voi primi a doua doză peste trei săptămâni. Se spune că a doua doză are efect alergenic mai puternic.(...) Acest vaccin previne îmbolnăvirea, medicii îşi pot face meseria (...) O doză de vaccin are 0,3 mililitri de ARN (acid ribonucleic) mesager viral, care nu modifică ADN-ul uman (...) Este un mecanism studiat de ani de zile. Când chinezii au decodat, în ianuarie, ARN-ul viral, în două zile toată lumea avea tratamentul. A durat 11 luni studiul pe populaţie”, a povestit medicul de origine română.

Theo Trandafirescu[Sursa foto: Captură YouTube]

Ba mai mult decât atât, medicul Theo Trandafirescu a explicat și faptul că efectele secundare care pot apărea sunt minore și firești, însă beneficiile sunt uriașe.

”Între efectele secundare din primele zile se pot menţiona rash-ul (erupţia cutanată, n.r.), febra, durerile musculare, limfadenopatiile (umflarea ganglionilor). Acestea sunt reacţii normale. Incidenţa efectelor secundare este redusă (...) Pentru mine este o necesitate acest vaccin. Trebuie să fiu sănătos pentru mine şi pentru cei din jur, familie, pacienţi”, a explicat specialistul în pneumologie.

sursa - Antena 3