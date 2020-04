In articol:

Irina Gribincea, medic de familie în suceava, s-a tratat singură, acasă, de coronavirus. Femeia a folosit medicamentele obișnuite pentru virozele respiratorii și a reușit să învingă boala. La fel a ajutat și alți 400 de pacienți care au ajuns pe maâinile ei, tratându-le fiecăruia simptomele.

„Ceea ce știam atunci era definiția de caz COVID, cu disfagie, febră și tuse. Eu nu am avut nici unul dintre aceste simptome. Am considerat că am o răceală și am tratat-o ca pe o răceală. Am trecut prin toate fazele urâte și grele ale bolii și atunci când durerea din piept era insuportabilă și lipsa de aer acută, știam că tratamentul prescris de mine este cel mai bun”, a declarat dr. Gribincea pentru Monitorul de Suceava.

Irina Gribincea crede că virusul COVID-19 ar fi ajuns în Suceva încă din decembrie 2019, atunci când a tratat mai mulți pacineți cu simptome care acum sunt asociate coronavirusului.

Medicul din Suceva nu s-a putut testa în primă fază pentru coronavirus

„Am făcut boala când în România nu se știa prea mult despre acest virus. Testarea se făcea selectiv doar pentru anumite simptome, dar care nu erau specifice bolii, astfel încât eu, medic în România, cu simptome certe de COVID, descrise de medicii din toată lumea, dar care nu erau cunoscute în țara noastră, am fost refuzată la testare. Testarea am făcut-o mai târziu, peste o lună. Cu plată. 130 lei, când a apărut această posibilitate la laboratoarele private. Rezultatul: Ac IgG pozitiv COVID, care înseamnă că am avut boala”, a mai povestit Irina Gribincea. „Am câștigat războiul cu COVID. M-am tratat pe mine și mi-am tratat pacienții mei'.