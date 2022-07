"Un mesaj mi-a atras atenția!" Carmen de la Sălciua, foc și pară! A tăcut cât a tăcut, dar acum a răbufnit: "Chiar nu sunt bine sufletește"

In articol:

Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai apreciate artiste din România. De-a lungul anilor și-a clădit o carieră impresionantă, însă notorietatea a venit la pachet și cu dezavantaje.

În ultimul timp, solista a ajuns ținta unui val de critici în mediul online. Deși inițial a fost destul de rezervată în privința comentariilor răutăcioase, primite pe rețelele de socializare, vedeta a răbufnit , într-un final.

Citeste si: Pentru ei bat clopotele de nuntă! Top vedete care se căsătoresc în vara anului 2022. Cine va ajunge la altar și cine urmează să spună marele „DA”

Carmen de la Sălciua: "Nu e vorba doar de hate-ul care se vede, unii oameni chiar nu sunt bine sufletește"

Ca orice artist, și Carmen de la Sălciua are parte atât de comentarii pozitive, cât și de comentarii negative din partea celor de acasă. În ultimul timp, însă, criticile s-au transformat în adevărate mesaje răutăcioase, iar acest lucru a făcut-o pe vedetă să ia atitudine: "Nu e vorba doar de hate-ul care se vede, e vorba și de hate-ul care nu se vede. Până acum nu prea am băgat în seamă hate-ul, dar un mesaj care mi-a atras atenția, și cred că după mesajul ăsta am început să înțeleg că unii oameni chiar nu sunt bine sufletește.

Mi-a scris cineva că era frumoasă poza dacă era și un dinozaur acolo. Unii chiar nu mai dețin rațiunea. Nu ai cum să te legi de o poză așa. Aș vrea ca lumea să înțeleagă că am o carieră de peste 13 ani, iar în cariera asta, singurul care m-a ajutat a fost Dumnezeu." , a declarat Carmen de la Sălciua, în cadrul unei emisiuni TV.

Citeste si: Delia Matache a aflat că va avea o fetiță! Cum a reacționat artista- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Carmen de la Sălciua [Sursa foto: Instagram]

"Gura lumii nu o astupă nici pământul!"

Carmen de la Sălciua s-a mai confruntat cu astfel de situații și în trecut. Artista chiar a avut o reacție dură la un moment dat pe rețelele de socializare, după ce fanii ei au început să o jignească pe internet. La acea vreme, cântăreața a ținut să le atragă atenția celor care răspândesc informații false despre viața ei privată, fără să o cunoască: "E adevărată vorba 'gura lumii nu o astupă nici pământul'. Observ asta când văd cât de schimbători sunt oamenii. Vă certați pe paginile mele de socializare, vă jigniți unii pe alții, mă jigniți pe mine...Când intru pe unele profiluri văd că sunteți mari fani și îmi lăsați la mesaje request cu nemiluita, inimi și complimente care mai de care. Dacă mă întâlniți pe stradă unii sunteți chiar încântați și vreți poze.

Citeste si: Carmen de la Sălciua intră în afaceri alături de Marian Corcheș, logodnicul ei! Ce spune despre pensiunea construită de el și părinții lui?

Acuzații la adresa mea mai rău ca la un interlop. Nu știți absolut nimic despre mine, decât ceea ce vorbesc și scornesc unele 'guri fără ocupație'. Misterul și controversa din jurul meu de multe ori vă intrigă așa încât, dacă s-ar putea, ați intra cu bocancii în viața mea privată. Și atunci, din lipsă de ocupație, multă lume mănâncă ra**t, să o spun pe șleau!", a scris Carmen de la Sălciua, pe contul personal de Instagram.

Carmen de la Sălciua și viitorul ei soț [Sursa foto: Instagram]