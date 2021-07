Un mire și-a dat ultima suflare sub privirile miresei, în drum spre altar! „A încercat din răsputeri să reziste”

Paul si Alison [Sursa foto: Facebook ] 19:30, iul 3, 2021 Autor: Madalina Kovacs

In articol:

Pentru Paul și Alison, un cuplu din Scoția, trebuia să fie o zi memorabilă, căci era chiar ziua nunții lor. Cei doi își oficializau în sfărșit relația, căci aveau deja cinci copii împreună și petrecuseră mai bine de două decenii unul alături de celălalt.

Mirele fusese diagnosticat cu cancer în fază terminală

Doar că, din ziua de poveste s-a transformat într-un edvărat coșmar. Paul Wynn, în vârstă de 57 de ani, s-a prăbușit în Biserică sub privirile înmărmurite ale invitaților și ale soției sale care venea spre altar.

Paul a cerut-o pe Alison de soție în 2019, iar nunta urma să fie anul următor. Totul a fost pe repede înainte, căci mirele a fost diagnosticat cu cancer de de pancreas chiar cu opt zile înainte de a deceda. Se pare că boala a fost depistată când avansase destul de mult încât cancerul se răspândise la ficat şi plămâni, iar şansele de supravieţuire erau infime. Astfel, cuplul a hotărât să oficializeze căsătoria cât mai repede.

„Dacă aş fi ştiut că nu mai avem mult timp şa fi încercat să aranjez nunta pentru începutul săptămânii. El nu începuse nici un fel de tratament”, a declarat Alison.

Mai aveau foarte puțin și ar fi devenit soț și soție cu acte în regulă, însă momentul în acre trebuiau să spună „Da” și să facă jurămintele a fost întârziat de faptul că Alison și-a uitat buchetul acasă și a așteptat zece minute ca un invitat să-l aducă la locație.

Citeste si: Ce s-a întâmplat în familia Denisei Răducu după patru ani de doliu: ”E prima după atât de mult timp”. Declarațiile făcute de cumnatul regretatei artiste

Citeste si: Ioniță de la Clejani, primele declarații despre divorțul de Viorica: „Suntem triști”- bzi.ro

„Până am luat florile şi am urcat scările totul părea să fie în regulă, deşi Paul se simţea puţin incomod. Avea nevoie deja să stea pe un scaun pentru că nu avea energie şi se simţea slăbit. Din ceea ce mi s-a spus nu mai putea respira bine şi a încercat din răsputeri să reziste, din ce mi s-a spus. Când am ajuns în faţa lui i-am strigat numele de câteva ori. Nu s-a întors, nu s-a uitat la mine şi mi-am dat seama că ceva nu e în regulă şi am început să mă panichez şi să-i strig numele de nenumărate ori”, a mărturisit femeia.

Medicii chemați la fața locului au făcut tot ce le-a stat în putiță pentru a-l salva, dar eforturile lor au fost în zadar,

Alison nu poate trece nici acum peste moartea lui Paul

Se pare că Paul avea deja niște simptome care indicau prezența unei boli extrem de grave. Se pare că a început să sângereze în mod constant în zona buricului şi să piardă din greutate, iar pe zi ce trecea nu mai putea să mănânce nimic, ci doar să consume lichide. După ce a efectuat o endoscopie a aflat că are trei hernii, iar după ce a efectuat și un computer tomograf a primit cruntul diagnostic: cancer în fază terminală.

Paul si Alison[Sursa foto: Facebook ]

Citeste si: Florin Condurățeanu este condus pe ultimul drum. Primele imagini de la înmormântarea jurnalistului

„A fost greu”, a recunoscut Alison. „Mi-a luat ceva timp să ajung unde sunt acum și fiecare zi pare să mă ducă înapoi. Pare că abia ieri s-a întâmplat. Trebuie să mă ridic din pat în fiecare zi şi să mă mişc de dragul copiilor, dar nu pot mânca. Eu și Paul am pierdut un copil în 2004, după ce am avut un avort spontan, așa că mi-a dat un pic de confort că este acolo sus cu copilul nostru. Mama lui a decedat în 2020, așa că cel puțin el este și cu ea acum”, a explicat Alison.