Un model de pe OnlyFans a vrut să investească la o echipă din liga a doua, dar a fost refuzată: "Clubul nu vrea să intre în parteneriat"

In articol:

FC Nurnberg, o echipă din liga a doua din Germania, a refuzat propunerea unui model de pe platforma OnlyFans. "Jessy Bunny", pe numele său real Jessica Bunnington, a dorit să investească la echipa sa preferată, a anunţat Bild.

O actriţă din industria filmelor pentru adulţi a vrut să investească la Nurnberg

Jessy Bunny face bani frumoşi pe OnlyFans, platforma destinată adulţilor, unde fotografiile şi clipurile video pot fi văzute doar în baza unui abonament. Tânăra în vârstă de 21 de ani, care a investit sume enorme în operaţiile estetice, a decis să investească o bună parte din câştigurile sale în echipa de suflet, FC Nurnberg.

"Aș vrea să sprijin financiar echipa feminină de fotbal a celor de la Nurnberg, să devin sponsor cât mai curând. Proiectul acesta înseamnă mult pentru mine din punct de vedere personal. Sunt mândră de acest club", a declarat Jessy Bunny, conform Bild.

Deşi multe dintre cluburile din Europa au probleme financiare, mai ales din cauza pandemiei, echipa din liga a doua germană a refuzat propunerea modelului.

, a fost comunicatul emis de Nurnberg.

Citeste si: Loredana Chivu a fost cerută de soție! Diva are un inel de logodnă de aproape 90.000 de euro- kfetele.ro

Citeste si: Ce i-a făcut Mugur Mihăescu lui Mihai Bendeac la o terasă din București! “O asemenea nesimțire…”- bzi.ro

Jessy Bunny, femeia cu cel mai mare bust din Austria

Jessy Bunny şi-a propus să devină femeia cu cel mai mare bust din Austria şi a reuşit. Modelul de pe OnlyFans a investit peste 70.000 de euro în operaţiile estetice şi nu are de gând să se oprească aici. A declarat că îşi doreşte să îşi mărească în continuare şi buzele.

"Cred că voi mai face câteva operații. Să am cel mai mare bust artificial din Austria nu e de ajuns pentru mine. Vreau să am și cele mai mari buze din țară", a mai spus Jessy Bunny pentru Bild. Tânăra are în acest moment 143.000 de urmăritori pe Instagram şi peste 45.000 pe OnlyFans.

Citește și: Lionel Messi, făcut praf la Barcelona! ”Mulți suferă din cauza acestui pitic plin de hormoni de creștere”! Totul a pornit de la salariul vedetei

Citește și: Povestea incredibilă de viață a Georginei Rodriguez. Cum a ajuns să fie partenera lui Ronaldo? ”În ziua în care l-am cunoscut pe Cristiano, viața mi s-a schimbat”