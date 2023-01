„Un nou bebe, un nou început” Emily Burghelea, mai fericită ca niciodată! Blondina este recunoscătoare pentru tot ce a trăit anul trecut

In articol:

Emily Bughelea a cunoscut celebritatea în emisiunea „Bravo, ai stil!”, concurs ce a dus-o în finală. După terminarea competiției de modă, vedeta și-a continuat activitatea în online, acolo unde a câștigat simpatia fanilor și a strâns o comunitate numeroasă.

Emily Burghelea este foarte prezentă pe rețelele de socializare, acolo unde le povestește internauților tot ce se întâmplă în viața sa atât pe plan profesional, cât și personal. Cu ocazia sfârșitului de an, vedeta a făcut câteva confesiuni pe pagina sa de Instagram, mărturisind cum a fost anul 2022 pentru ea și familia ei.

Emily Burghelea, confesiuni la sfârșit de an

Emily Burghelea a trecut prin multe experiențe frumoase, însă a trăit și lecții importante de viață. Anul 2022 a fost un an plin de schimbări și provocări pe care le-a depășit cu brio. Vedeta și-a construit o familie frumoasă alături de partenerul său de viață, având împreună o fetiță minunată și un băiețel pe drum, care urmează să vină pe lume chiar în prima lună din 2023.

„ Vă spun sincer, a fost un an plin, un an cu multe schimbări, un an cu multe provocări dar și multe reușite. Un an presărat cu puțin din toate, și cu bune și cu rele, a fost un an bun, un an frumos și colorat!

Nu am avut timp să stau prea mult pe gânduri, am luat totul exact așa cum a venit și, în momentele în care am simțit că nu mai pot, Dumnezeu mi-a dat putere și mi-a demonstrat că … Mai pot puțin!(...) Ca un Roller Coaster, destinul mi-a demonstrat că asta nu este tot! Viața abia începe, iar… în pântecele mele! În una dintre diminețile petrecute în direct mi s-a făcut extrem de rău, am plecat de urgență la spital și am aflat vestea cea mare… Am aflat că sunt iar însărcinată și aceasta chiar a fost cea mai mare bucurie!

Un nou bebe, un nou început, un nou capitol, o nouă…mutare! Cea de-a doua mutare pe care am făcut-o în decurs de un an… V-am spus că a fost un an al schimbărilor!”, a transmis Emily Burghelea pe pagina sa de Instagram.

Emily Burghelea și familia sa [Sursa foto: Instagram]

Emily Burghelea, recunoscătoare pentru anul 2022

Emily Burghelea este fericită pentru tot ce s-a petrecut în anul 2022. Anul acesta fetița sa a împlinit un anișor, iar ea, împreună cu soțul ei, au împlinit 2 ani de la căsătorie. Emily Burghelea a muncit foarte mult pentru a ajunge în punctul în care este și se bucură că tot efortul a meritat și a reușit să construiască atât o carieră de succes, cât și o familie împlinită.

„ În ordine cronologică, uitându-mă în urmă, realizez că anul acesta Amedea a împlinit un anișor, i-am rupt turta, noi am împlinit doi ani de la nuntă, am terminat facultatea, am reușit să iau examenul final, am luat și licența, iar media a fost una bună, 9,33 la o facultate pe care mi-am dorit mereu să o fac! O facultate care mi s-a potrivit perfect și la care am învățat o mulțime de lucruri interesante despre comunicare și nu numai!

Țin minte că încă o alăptam pe Amedea în timp ce participam la cursuri, atunci credeam că este greu, dar abia după ce am terminat acel capitol au început adevăratele provocări!

Imediat cum am luat diploma, viața mi-a făcut o surpriză! O vară întreagă, am făcut parte din familia unei emisiuni, am prezentat matinalul și mi-am făcut prieteni care acum fac parte din viața mea în fiecare zi, prieteni de suflet, se știu ei, iar pentru toate acestea sunt extrem de recunoscătoare!”, a mai adăugat Emily Burghelea.

Emily Burghelea și fiica sa [Sursa foto: Instagram]