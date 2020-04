In articol:

Rozatoarele vor ramane fara surse de hrana, motiv pentru care vor incepe sa se indrepte spre locuintele oamenilor, avertizeaza specialistii.

Bucureștiul este una dintre cele mai afectate capitale din Europa de rozătoare. La ultimul recensământ, estimarea era că peste 12 milioane de sobolani trăiesc în locurile întunecate ale Capitalei.

Cum cele mai multe restaurante si localuri de tip fast-food au fost inchise in perioada pandemiei de COVID-19 , sobolanii infometati vor incepe sa migreze spre locuinte.

Asociatia Britanica pentru Combaterea Daunatorilor avertizeaza ca aceste rozatoare vor invada in viitorul apropiat casele si subsolurile de bloc.

Un nou pericol in pandemie: Sobolanii vor invada locuintele. "Aveti mare grija!"

"Intrucat orasele sunt pustii, exista din ce in ce mai putine resturi de alimente in pubele si in apropierea restaurantelor. Asadar, sobolanii se vor deplasa spre locuinte pentru a-si procura hrana de care au nevoie. Sobolanii au tendinta de a se feri de oameni, dar, avand in vedere situatia, este posibil ca rozatoarele sa devina mai indraznete si sa se deplaseze in locuri mai putin obisnuite pentru ele", se arata intr-un anunt al Asociatiei Britanice pentru Combaterea Daunatorilor.

Specialistii englezi avertizeaza populatia sa aiba grija la depozitarea alimentelor si mai ales la locurile unde sunt depozitate resturile menajere.

"Cand vor ramane fara alte surse de hrana, se vor manca intre ei. Sobolanii mai mari ii vor manca pe cei mai mici decat ei. Vor manca fecale si, nu in ultimul rand, vor invada locuintele. Sobolanii transmit boli. Deci trebuie sa aveti mare grija si sa apelati la specialisti. Cel mai bine ar fi sa nu folositi pe cont propriu otrava pentru a-i extermina", avertizeaza autoritatile din Anglia.