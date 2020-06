Berna, atac dur la adresa Andreei Pirui: Să sari la bătaie!

In articol:

Tensiunile au început să crească între Berna și Andreea Pirui. Bătaia dintre Daiana și Ella continuă să scoată la iveală alte scandaluri între fete. Berna i-a reproșat Andreei Pirui că este mult prea curioasă de relația de prietenie dintre Ramona și Ella și încearcă să se bage în seamă.

Berna: M-am împăcat cu Ramona. Nu vin la televizor să spun asta, nu trebuie să arăt lumii

Andreea Pirui: Nu știu care e problema, dar se înțelege pe dos aici. Îți trebuie ceartă, Berna

Berna: Dacă nu te băgai, eu nu mă certam absolut deloc

Discuția lor a condus la replici și jigniri între cele două concurente.

Andreea Pirui: Te-au învățat părinții să nu jignești și să nu minți?

Berna: Tu m-ai jignit mereu și d-aia te-am jignit. Șapte ani de acasă, draga mea! Nu vorbi! Nu te duce mintea

Andreea Pirui: Tu crezi că eu mă cobor la nivelul tău?

Berna: Nu te-am înjurat, n-am spus că te bat, n-am spus că te-am mințit. Eu m-am coborât la nivelul tău. Pot să te scot din sărite. Știi cum? Să sari la mine la bătaie, doar cu o clipire pot

Reactia Andreei Pirui dupa ce Marius a ramas fara dinti: "Mai bine ca nu am vazut"

Andreea Pirui a fost socata sa afle ca Marius a suferit un accident si si-a spart dintii. Concurenta de la Puterea dragostei nu era prezenta in casa cand iubitul ei s-a jucat cu o perna pe podeaua uda. Pirui a aflat ulterior, de la ceilalti concurenti din emisiune, ca "Marius si-a spart dintii". Pirui s-a enervat si a inceput sa il certe pe iubitul ei, reprosandu-i ca se comporta ca un copil. Ulterior, cand si-a dat seama ca situatia e mai grava, iar Marius trebuie sa mearga la spital, l-a luat in brate si a incercat sa il consoleze.

Ingrijorata si dragastoasa, Andreea Pirui nu a suportat sa stea suparata, l-a luat in brate pe Marius si s-a aratat inspaimantata de ce urmeaza sa se intample cu partenerul ei, odata ajuns la spital.

"Sunt nervoasa pe situatie. Marius a vrut sa se joace, in loc sa stea cu mine, langa mine. Mai bine ca nu am vazut momentul in care s-a lovit", a spus Andreea Pirui in fata camerelor de luat vederi. (Citeste si: Scandal-monstru! Andreea Pirui, atac fara precedent la adresa Biancai: "Mi-e scarba de tine!")