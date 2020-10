Pedofilul cu peste 1000 de victime [Sursa foto: Facebook]

Un bărbat în vârstă de 37 de ani din Iași, a fost pus sub acuzare pentru că ar fi abordat peste 1.000 de minori în mediul online și le-ar fi cerut materiale cu caracter pornografic. Individul a fost arestat în acest an în luna iulie pentru pornografie infantilă. În timpul audierilor, acesta a declarat că i-ar plăcea să facă sex cu o fetiţă de 10 ani, relatează ziarul Adevărul. În luna septembrie, măsura arestului preventiv a expirat, iar bărbatul a fost plasat sub control judiciar.

O colecţie de aproape 45.000 de fişiere deocheate se afla în posesia individului.

Multe dintre imagini erau obţinute chiar de el, de la minori din ţară sau din străinătate.

Bărbatul intrase sub vizorul anchetatorilor încă din luna mai, atunci au fost interceptate convorbiri cu un alt pedofil din Mureș. Cei doi făceau schimb de material pornografic. Astfel dosarul a ajuns să fie anchetat de către procurorii DIICOT Mureș.

Bărbatul a declarat în timpul audierilor că a abordat în jur de 1.000 de copii de la care a cerut imagini indecente și a mai spus că și el le-a trimis acestora poze cu el în ipostaze intime. Majoritatea copilelor erau din Rusia sau Ucraina, deoarece cele mai multe fete din România nu au acceptat să îi trimită poze indecente, notează ziarul Adevărul. Mai mult, acesta a spus că i-ar plăcea să facă sex cu o copilă de 10 ani, dacă asta i-ar “face plăcere” şi copilei. (Vezi și: Care este noua țară care își castrează pedofilii. Legea a fost dată după ce violurile au explodat pe timpul pandemiei)

La jumătatea lunii septembrie, individul ar fi trebuit prezentat instanţei cu propunere de prelungire a măsurii arestării preventive, însă procurorii de la DIICOT Mureș nu au depus la instanţă o astfel de propunere, iar individul a fost eliberat și pus sub control judiciar. Nu se cunosc motivele pentru care procurorul de caz a luat această decizie. Astfel,pedofilul a fost sub control judiciar, având interzisă părăsirea țării. Aceste decizii vin chiar și după declarațiile șocante ale pedofiului din Iași, care a afirmat în fața procurorilor că ar face sex cu o copilă de 10 ani, dacă ar ști că și cea mică se simte bine.

Sursa: adevarul.ro