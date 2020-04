In articol:

Gest demn de tot respectul. Un bătrân ieșit la pensie în vârstă de 87 de ani a hotărât să își doneze banii strânși de-o viață unui spital.

Ionescu Mircea are 87 de ani și a muncit toată viața lui la uzina Mecanică Cugir.

În contextul crizei declanșate de pandemie, bătrânul a decis să doneze 10.000 de lei spitalului din oraș, încurajându-i pe oameni să fie solidari în această perioadă.

Pensionarul își dorește să ajute statul

"Mă numesc Ionescu Mircea. Am 87 de ani. Sunt de 70 de ani în Cugir. Am lucrat la Uzina Mecanică. Am avut soția bolnavă, a fost internată în multe spitale și centre de recuperare din țară. Ne-a ajutat foarte mult statul și pentru asta noi trebuie să îl mulțumims statului, să ajutăm la necaz. Statul suntem noi", a explicat pensionarul care a impresionat întreaga țară.

Astazi s-a efectuat transferul și doresc să îi MULTUMESC public în numele celor care vor beneficia. MULȚUMIRI tuturor celor care au sprijinit cu diverse sume activitatea personalului medical din Spital. RESPECT!” a transmis pe contul său de Facebook, primarul localității, Adrian Teban.