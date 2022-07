Un psiholog a analizat afirmațiile controversate ale lui George Buhnici: „Nu este bine cu el. O problemă la nivel de subconștient nerezolvată”

In articol:

George Buhnici se află acum în atenția tuturor, asta după ce a făcut o serie de afirmații care au stârnit numeroase controverse în spațiul public, referitoare la femeile care nu au grijă de corpul lor, multe având vergeturi și celulită. Scandalul a luat amploare de la zi la zi, iar unele dintre companiile cu care colabora bărbatul chiar au decis să întrerupă contractul cu expertul în tehnologie.

Replica lui George Buhnici, după ce a fost numit dolofan! A răbufnit în mediul online: „Nu m-am luat niciodată de corpul cuiva”

Recent, Cerasela Rogen, psihologul vedetelor, a vorbit despre declarațiile controversate ale jurnalistului, analizând cu atenție cuvintele pe care acesta le-a rostit în spațiul public.

„Mi se pare foarte misogin, deși nu îmi place cuvântul”

Cerasela Rogen a analizat afirmațiile lui George Buhnici, cele care au stârnit un val de reacții din parte unei țări întregi. În primă fază, psihologul vedetelor a explicat că expertul în tehnologie nu ar fi trebuit să facă astfel de declarații, asta pentru că a jignit numeroase femei, care cel mai probabil se luptă cu anumite semne pe corp, din cauza unor situații nefericite.

„Cum să spui că ar trebui să fim într-un fel, perfecți, din plastic? Naștem noi femeile, avem multe trauma pentru că grăsimile, vergeturile nu sunt numai de la naștere. Înseamnă momente când ai suferit, momente când te-ai aruncat în mâncare, momente când te-ai aruncat în alcool, poate chiar din cauză că ai fost umilit, jignit, crescut într-un anumit fel în care ești plin de răni. Fiecare rid, fiecare vergetură, fiecare kilogram în plus îți arată o umilință, un viol, îți arată o traumă fizică, poate ai fost bătută”, a spus Cerasela Rogen, pentru Fanatik.

Mai mult decât atât, Cerasela Rogen spune că astfel de afirmații scot la iveală lucruri pe care George Buhnici le-ar fi ținut ascunse până acum, chiar lucruri din interiorul familiei

lui, care i-ar fi inspirat o astfel de gândire.

„Orice om care critică ceva sau care judecă, este important să înțelegem asta, nu este bine cu el. Nu există om în armonie, aliniat, fără traumă… fericit, îndrăgostit sau calm, sau bine care judecă și observă lucruri neplăcute la ceilalți. Dacă eu critic ceva, fac asta deoarece există ceva în mine. Am dependențe care nu îmi plac, am lucruri fizice care nu îmi plac, am comportamente la mine pe care le judec.(...) Este o problemă la nivel de subconștient nerezolvată. Adică, a avut niște traume în care artificialul și felul în care arătăm au fost întotdeauna o problemă undeva în familia lui și erau importante aparențele. Dar mi se pare foarte misogin, deși nu îmi place cuvântul, din punctul de vedere a unui bărbat să spui că arată ca o minoră, că trebuie să nu ne arătăm vergeturile. Este undeva unde mama lui sau tatăl lui au creat niște complexe ”, a adăugat ea.

George Buhnici [Sursa foto: Instagram]