Un rapper celebru vrea să-și pună un diamant în frunte! Grozăvia l-a costat zeci de milioane de dolari

feb 1, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Rapperul american Symere Woods, cunoscut sub pseudonimul de Lil Uzi Vert, vrea să recurgă la o întreagă grozăvie! Artistul a declarat că urmează să aibă o intervenție nemaivăzută în lume. Acesta vrea să-și pună un diamant, care costă zeci de milioane de doalri, fix în frunte.

Citeste si: O fostă concurentă de la Insula Iubirii s-a fotografiat goală pentru a arăta cu ce boală se confruntă de mult timp

Ba mai mult decât atât, celebrul rapper american le-a arătat internauților diamantul roz, extrem de scump, pe care încearcă să-l achite încă din 2017. Acesta intenționează să-l introducă în frunte. Artistul a distribuit o fotografie a ideii sale incredibile pe Twitter.

” Plătesc pentru un diamant roz natural de mulți ani. Această piatră este atât de scumpă, încât am plătit-o din 2017. Este pentru prima dată când am văzut un adevărat diamant roz natural”, a scris în mediul online artistul din Statele Unite ale Americii.

Citeste si: Ce a păţit Dan Chișu la câteva ore după ce s-a vaccinat împotriva COVID-19- bzi.ro

Lil Uzi Vert[Sursa foto: Instagram]

Bijuteria costă o avere

Costul unei astfel de bijuterii este de 24 de milioane de dolari, o avere întreagă pe care rapperul a plătit-o începând cu anul 2017, atunci când s-a hotărât să cumpere diamantul.

Citeste si: VIDEO! Momentul cumplit în care o fetiță de doar 9 ani a fost încătușată și stropită cu gaz lacrimogen de polițiști!

Diamantul cântărește zece carate. După cum a precizat muzicianul, acesta este mai scump decât toate bunurile sale, inclusiv casa și mașina Bugatti. Celebrul bijutier Elliot Elliante va efectua lucrările de implantare a pietrei în fruntea muzicianului.

Symere Bysil Woods este cunoscut profesional ca Lil Uzi Vert.

Tânărul este un rapper, cântăreț și compozitor american, fiind caracterizat prin tatuajele sale pe față, piercingurile faciale, coafurile excentrice și moda androgină, muzica sa este adesea definită de subiecte întunecate și imagini construite pe o abordare emo melodică a capcanei. Uzi a câștigat recunoașterea inițială în urma lansării mixtape-ului comercial Luv Is Rage (2015), care a dus la un contract de înregistrare cu Atlantic Records, căruia i-a semnat sub amprenta DJ Drama's Generation Now.