Presiuna la Survivor crește din ce în mai mult și de multe ori s-a ajuns la tensiuni între conechipieri.

Războincii au pierdut la jocul de ștafetă, scorul fiind 10 la 9 pentru Faimoși. Și meciul trecut tot ei au fost învingători, iar Andrei a fost propus spre eliminare. În seara aceasta, Războincii aleg din nou un membru care să fie propus spre eliminare.

Primele declarații ale Războinicilor după ce au pierdut in fața Faimoșilor

„Nu stiu ce se intampla cu mine, ma enervez foare repede, probabil si presiunea si jocul. S-a vazut si meciul trecut, nu am putut sa ma concentrez, asta se intampla si din cauza nervilor. Echipa… fiecare a dat ce a putut, nu am ce sa le reprosez, imi reprosez mie, trebuie sa nu ma mai enervez pentru ca asta imi afecteaza jocul”, a spus Cristian.

„Nu ma oftic de obicei, nu simt presiune, dar azi m-am ofticat foarte tare la meciul decisiv pentru ca nu am fost foarte slab, dar am avut mingi care au iesit din cos si, imediat ce Ghita a bagat, mi-a intrat si mie a treia minge. Multumesc echipei pentru increde si multumesc lui Alice pentru un joc impecabil. Am pierdut din nou la stafeta”, a spus Emanuel.

„Cred ca saptamana asta echipa Razboinicilor a avut si are doua mari lectii de invatat: una ar fi exact ce le spuneam adversarilor, nu le spun doar ca sa destabilizez adversarii. Cand au venit Ghita si Raul, le-am spus ca inainte trebuie sa arati pe traseu, sa aduci puncte, sa ridici echipa si apoi sa incepi sa vorbesti. Asta e prima lectie pe care Razboinicii trebuie sa o invete. A doua lectie e ca eu am fost acuzat ca ma enervez si aduc o energie negativa. Iata ca toti ne atingem limitele si in final recunoastem ca ne enervam si recunoastem ca aducem o energie negativa. De asta trebuie sa vedem paiul din ochiul nostru. Imi pare foarte rau ca trebuie sa plece un Razboinic acasa. Sapt trecuta am fost uniti ca o familie, saptamana asta am last garda jos si ne-au batut. Oricum, felicitari Faimosilor!”.

La Consiliu, Karina a spus că nu concepe ca Andrei să fie cel eliminat de la Survivor. „Nici nu vreau să mă gândesc. Eu plâng, mă liniștesc, plâng iar. Noi am fost împreună de la început, am fost o mini-echipă!”

Războinicii au votat și Cristian este Răboinicul care a fost nominalizat. De votul publicului depinde dacă cel care rămâne în competiție va fi el sau Andrei.