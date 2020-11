Un român povestește coșmarul prin care a trecut în timpul atacului terorist din Viena. „Alergau pe stradă și îi împușcau la întâmplare”. Atenție, informații cu puternic impact emoțional!

Atentatul din Viena

Un atentat armat soldat cu 4 morți și 15 răniți a avut loc luni seară, în jurul orei locale 20, în centrul Vienei. Unul dintre atacatori, cel care a fost ucis de polițiști, avea doar 20 de ani și jurase credință ISIS. Tânărul avea cetățenie dublă, austriacă și macedoneană, și provenea dintr-o familie de origine albaneză.

In articol:

Atentatul a avut loc în ultima seară înainte ca Austria să intre în carantină. Un român a fost prezent în centrul Vienei, unde a avut loc tragedia, și a povestit pentru Sport.ro detalii impresionante din seara fatidică.

Constantin Alin, managerul general al echipei FC Valahia Viena, locuiește în Viena și spune că nimeni nu se aștepta la un astfel de atac. El a plecat din centru cu fix jumătate de oră înainte ca tragedia să se întâmple. Românul povește că a fost anunțat în ultima clipă să rămână în casă.

„Aveam un coleg care lucra în zona respectivă și care ne tot trimitea permanent tot felul de poze și video și s-a instalat oarecum groază. Toată lumea își întreabă cunoscuțîi dacă sunt ok. Nimeni nu se aștepta, aici, în Austria și Viena comunitatea musulmană e foarte bine văzută și foarte bine tratată. Nimeni nu s-ar fi așteptat la un asemenea atac. A circulat aseară un video care ulterior a fost scos. La un moment dat alerga o femeie cu un copil în brațe și tipul respectiv trăgea în ea. E groaznic și e încă sentimentul de teamă, pentru că încă nu au fost prinși toți. Unul este închis complet, am înțeles că armata a fost mobilizată. S-a instalat o teamă. Austria poate a primit foarte ușor valul asta de imigranți și deja sunt foarte mulți”, a declarat Constantin Alin, manager general la FC Valahia Viena.

„Alergau pe stradă și îi împușcau la întâmplare”

Românul spune că atacatorii știau că orașul urma să intre în carantină și au profitat de ultima seară în care au ieșit mulți oameni în oraș să se mai bucure de libertatea de circulație.

„Mă refer la cei veniți din Siria, Afganistan etc. Marea majoritate sunt deja recalcitranți și atacul asta cred că e un semn de alarmă. Cred că ar trebui să fim mai selectivi, sper că în România să nu se întâmple așa ceva pe viitor. Mulțumesc lui Dumnezeu eu am fost în oraș cam cu jumătate de ora mai devreme și când am ajuns acasă am început să primesc video. Mulțumesc lui Dumnezeu că am plecat mai devreme, se putea întâmplă oricui. Orașul era plin, oamenii au ieșit că pentru o ultima seară, iar centrul orașul și zona respectivă e permanent plină de oameni. În primele minute oamenii nu au realizat ce se întâmplă, ei stăteau și se uitau. Repet, nimeni nu se aștepta la așa ceva în Viena. Alergau pe stradă și îi împușcau la întâmplare.

Unul dintre băieții care joacă la noi la echipa lucrează în zona respectivă și el ne-a anunțat primul că să stăm în casă, să fim în siguranță. Zona centrală a fost sigilată de poliție și am înțeles că în acest moment controlează bloc cu bloc, scară cu scară și încearcă să identifice.

În Viena tot ce înseamnă sinagogi și școli evreiești sunt mereu sub pază. Chiar și restaurantele evreiești au de multe ori pauză. Efectiv, restaurantele care au fost acolo s-au închis în acel moment și toată lumea a încercat să elibereze străzile pentru a ușura misiunea poliție. Erau mii de oameni în centrul orașului la ora respectivă. Era și foarte cald, cred că vreo 20 de grade.

Detalii cutremurătoare despre atentatul din Viena

Problema a fost că după tot atacul din centrul orașului, au început atacuri în alte 6 zone. La un moment dat știu că s-a închis o stație de metrou și era un video cu poliția în timp ce intră în subteran. Momentan nu sunt vești despre ce s-a întâmplat acolo, să sperăm că nu sunt și mai mulți morți. La vreo jumătate de ora după atacul din centru, încet-încet s-au auzit focuri și din alte zone. În districtul 11 sunt cei mai mulți români și când s-a auzit că se trage acolo a fost o panică foarte mare. 60% din comunitatea noastră trăiește acolo, dar până acum nu am auzit de vreun român să fi fost rănit”, a mai spus românul.

SURSE: Sport.ro